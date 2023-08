¿En qué consiste la endometriosis y cómo afrontarla?, Carmen de Endosofía lo explica

La endometriosis es una enfermedad que genera períodos menstruales muy dolorosos, sangrado abundante y dificultades para conseguir embarazos entre otras muchas más sintomatologías. Si bien esta afección no tiene cura, en la actualidad han surgido tratamientos que permiten minimizar sus síntomas, siendo el Programa Endosofía uno de los más destacados.

A través de Endosofía, una metodología creada e impulsada por la coach transpersonal y holística Carmen Camuñez, las mujeres consiguen entender qué es la endometriosis y cómo reducir su impacto en la vida cotidiana.

Qué es la endometriosis y cuáles son sus principales síntomas La endometriosis es una afección en la que el tejido similar al endometrio, el cual es muy parecido al que normalmente cubre el interior del útero, crece fuera de este y en lugares donde no debería, como ovarios, trompas de falopio, parte externa del útero y órganos abdominales.

Este trastorno crónico, inflamatorio, estrógeno dependiente y autoinmune afecta al 10-15 % de las mujeres, las cuales suelen darse cuenta de que tienen la enfermedad al padecer los siguientes síntomas; dolores pélvicos severos, molestias constantes en las zonas lumbares y en el abdomen, dolores durante o después de tener relaciones sexuales, sangrados menstruales excesivos e infertilidad. También es habitual la fatiga, diarrea, estreñimiento y náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.

Teniendo en cuenta que esta enfermedad no tiene cura, los tratamientos complementarios para reducir sus síntomas son cada vez más necesarios para las mujeres que buscan una mejor calidad de vida. Esta es la labor que se propone el Programa Endosofía, creado, liderado y gestionado por la educadora menstrual y sanitaria Carmen Camuñez.

Con Carmen de Endosofía, las mujeres tienen la oportunidad de comprender a la perfección qué es la endometriosis, cómo funciona y cuáles son los últimos avances y estudios realizados por la medicina moderna sobre esta patología.

Los beneficios de comprender qué es la endometriosis y los alcances del Programa Endosofía Una de las formas más efectivas de reducir los dolores y las molestias que provoca la endometriosis, es recurrir a especialistas que hayan experimentado estos síntomas, es decir, llevar adelante un tratamiento con una mujer que padezca la patología. Este es el caso de Carmen Camuñez, quien pretende colaborar con aquellas pacientes que desean interpretar qué es la endometriosis y cómo aliviar las afecciones más graves.

Gracias al método Endosofía, las mujeres no solamente consiguen identificar qué es la endometriosis, sino que también viven su día a día con menos dolor, reducen sus idas y venidas al médico, recuperan su alegría, energía y vitalidad, disfrutan de relaciones sexuales plenas y satisfactorias y consiguen estabilidad, equilibrio, autoestima con su feminidad.

El método Endosofía incluye 12 semanas consecutivas de ejercicios y actividades, sesiones semanales de acompañamiento, informes de evaluación personalizados, acceso privado a vídeos exclusivos y audios con técnicas, tácticas y dinámicas específicas. Con experiencia, desarrollo profesional y buena relación precio-calidad, el Programa Endosofía se presenta como una herramienta ideal para saber qué es la endometriosis y cómo hacer para reducir su impacto en la vida cotidiana.