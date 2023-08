Una ciudad más segura con Intelion

Las iniciativas Smart City de las ciudades modernas reciben el refuerzo de la inteligencia artificial para vigilar cámaras de seguridad y tráfico, y permitir intervenciones más rápidas, más dirigidas y más eficaces, en cualquier circunstancia.

ISID, compañía tecnológica centrada en soluciones y plataformas de AI para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio emplea Intelion, su plataforma de análisis de vídeo para fuerzas del orden, en el marco de la “Ciudad Segura” (Safe City), para mejorar la efectividad de las investigaciones policiales e incrementar la seguridad ciudadana.

Safe City, una iniciativa mundial En las grandes ciudades de todo el mundo, y cada vez más en las de tamaño mediano, se están desarrollando iniciativas de Smart City, a fin de permitir el control de las áreas metropolitanas, cada vez más extensas. Tráfico, limpieza de las calles, sanidad y, sobre todo, seguridad, son las premisas principales de Smart City. Entre ellas, Safe City, que engloba todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, es la que más afecta a las fuerzas de seguridad y del orden.

Con el creciente uso de la tecnología para múltiples aspectos del trabajo policial, Safe City se ha convertido en un exponente importante, dentro de la infraestructura de seguridad de cualquier urbe. El centro del sistema normalmente es la red de cámaras de tráfico y de seguridad que están conectadas a un centro de comando, desde el que se vigila el área metropolitana. El problema surge cuando el número de cámaras es netamente superior a la cantidad de personal disponible para vigilarlas.

Intelion y Safe City En este caso en particular, como en tantos otros, la inteligencia artificial como la que incluye Videoma Intelion ha permitido sustituir la vigilancia humana por vigilancia automática, en 24/7, y con la capacidad de no perderse un solo detalle en cientos o miles de cámaras de seguridad. Normalmente, las cámaras de una ciudad están conectadas a uno o varios VMS (Video Management System) que centralizan y reúnen todo el material, graban y almacenan todo.

Los VMS, sin embargo, carecen de inteligencia en la mayoría de los casos, ya que son sistemas de gestión de vídeo. Intelion se integra con cualquier VMS de sistemas Safe City, y permite añadir analizadores de vídeo basados en IA que ayudan a incrementar la seguridad ciudadana, por un lado, y a las investigaciones policiales por el otro.

Intelion tiene un bus de análisis que acepta cualquier analizador del mercado y soporta el reconocimiento de caras, de objetos, de matrículas, de marcas, modelos y colores de coches (cuando no hay matrícula disponible), así como la lectura de cualquier texto que aparezca en una imagen (señales, rótulos, etc.). Todos estos datos de múltiples señales de cámara se analizan en tiempo real, de forma paralela, y si se detecta algún elemento sospechoso, definido de antemano, el organismo adecuado o la persona correspondiente reciben una alerta en el móvil.

Esto permite reaccionar a múltiples circunstancias que se salen de lo normal en instantes, incluso si la señal de la cámara en cuestión no se está viendo en el centro de comando en ese momento (porque el número de monitores es limitado, naturalmente). Con la información que ha detectado Intelion se pueden tomar decisiones más acertadas y despachar a los equipos de emergencia, seguridad o cualquiera otra área, de manera dirigida y en número suficiente.

Conclusión Los sistemas de análisis de vídeo mediante IA como Intelion se pueden integrar en cualquier sistema de cámaras de una ciudad, para soportar las iniciativas Safe City e incrementar la seguridad ciudadana, la velocidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y la eficiencia de las operaciones individuales.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Sus soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como Seguridad, Gobierno y Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inteligencia, Agencias de Comunicación, Educación, Bancos de medios, Sanidad y Legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.