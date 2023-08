Kit Digital para inmobiliarias. zerca! es un experto de referencia

zerca! se ha consolidado como referente nacional para la gestión del Kit Digital de inmobiliarias, superando los dos mil negocios digitalizados. Las claves de su éxito son la calidad de las soluciones subvencionadas, el modelo “llaves mano” (se ocupan de toda la tramitación administrativa) y las condiciones financieras que permiten a la inmobiliaria no anticipar ni un céntimo de su subvención.

Kit Digital con valor añadido para inmobiliarias Desde 2019 zerca! es el gran operador de digitalización pymes, con un expertise y equipo de consultores y técnicos que ofrecen su servicio en toda España. Como agente digitalizador están homologados para aportar soluciones específicas para inmobiliarias: web, redes sociales y posicionamiento SEO.

El modelo zerca! de gestión del Kit Digital soluciona las tres principales dificultades a la que se enfrentan las inmobiliarias a la hora de solicitar su ayuda.

Por una parte, es zerca! y no la beneficiaria quien gestiona todos los trámites administrativos para la presentación, aprobación, justificación y cobro de la subvención. Es un proceso laborioso que requiere de un amplio respaldo documental, lo que dificultaría que las pequeñas y medianas inmobiliarias accedan a las ayudas sin el soporte que presta zerca!

El segundo problema que soluciona el modelo zerca! es el financiero. Las inmobiliarias beneficiarias del Kit Digital gestionado a través de la compañía no tienen que anticipar un solo céntimo y pueden disfrutar de su solución antes de que esta sea aprobada y pagada por la administración

Un tercer punto es la orientación práctica de las soluciones subvencionadas. “Entendemos cuáles son las necesidades reales de pequeñas y medianas inmobiliarias, y ya sea con la realización de una web específica, con un posicionamiento SEO avanzando o la gestión de sus redes sociales, somos capaces de satisfacerlas”, explica Rubén Gascón, Head of Business en zerca!, quien apunta que “el que estas soluciones resulten gratuitas para la inmobiliaria, no debe comprometer su calidad”

Ventajas del Kit Digital con zerca! En palabras de Gascón, “para una pequeña o mediana inmobiliaria la gestión del Kit Digital resulta un auténtico desafío. zerca! se ha puesto en sus zapatos para ofrecerles un modelo que les permite desentenderse de los trámites frente a la administración para centrarse en sus negocios”.

El éxito de zerca! viene avalado por más de dos mil pymes y autónomos digitalizados y la previsión de duplicar esa cifra en los próximos meses. “El boca oreja funciona”, explica Gascón, “la mayoría de solicitudes de información que recibimos vienen de clientes satisfechos con el servicio y facilidades que les hemos proporcionado para beneficiarse del Kit Digital".