Biziondo informa acerca de los remedios naturales para el dolor de espalda

Existe un debate entre autoridades médicas y ortopedistas de todo el mundo sobre los beneficios de los remedios naturales para el dolor de espalda. Mientras un grupo considera que estos remedios alivian y generan mejoría en focos de dolor de pequeña y mediana complejidad, otro grupo considera que la sensación de alivio proviene de un efecto placebo y que la raíz del dolor debe tratarse con procedimientos propios de la medicina tradicional.

Aun así, muchas personas utilizan plantas, infusiones o suplementos naturales para contrarrestar el dolor lumbar o dorsal, por lo que Biziondo ha decidido explicar cuáles son los efectos reales de los remedios naturales para el dolor de espalda y qué consideraciones se deben tener en cuenta para su utilización.

Debate sobre los remedios naturales Para esta unidad de columna y traumatología, los remedios naturales para el dolor de espalda se presentan como una alternativa que utiliza diversidad de componentes extraídos de productos vegetales y animales, los cuales, de acuerdo a saberes medicinales ancestrales y populares, minimizan el dolor muscular o articular en esta zona. Entre los componentes más utilizados se encuentran el cartílago de tiburón, el colágeno, la cúrcuma y la ortiga, cuyos principios actúan sobre el dolor y favorecen su desaparición. Aunque algunos médicos reconocen que estos remedios naturales para el dolor de espalda pueden ayudar a los pacientes a mejorar, también son conscientes de que no existe una evidencia científica suficiente, verificable y confiable que determine el nivel de eficacia de estos remedios en el cuerpo.

Algunas de estas alternativas de tratamiento también pueden producir una especie de efecto placebo en la que el cerebro percibe una mejoría, sin que los componentes del remedio actúen en el foco de dolor. Muchas veces, este efecto aparece cuando el cuerpo presenta dolencias que él mismo puede solucionar sin la necesidad de infusiones o compresas, cuya acción se le atribuye al consumo de los remedios naturales. Para los médicos, este efecto favorece el buen ánimo y la disposición de mejoría, pero en casos de dolor crónico puede limitar el tratamiento y agravar los síntomas.

Particularidad de los casos Biziondo es consciente que cada paciente es un universo individualizado y, por este motivo, su diagnóstico y tratamiento debe formularse desde esa particularidad. Si bien los remedios naturales para el dolor de espalda pueden ser efectivos en dolores leves, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera a su ingesta, por lo que es necesario consultar al médico si el dolor persiste.

Para un tratamiento eficaz, sea natural o no, se requiere un diagnóstico preciso que indique al paciente en qué condiciones se encuentra y cuál es el procedimiento médico o natural que mejores beneficios le presenta.

