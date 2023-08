La importancia de los aromas en el hogar, con Linckia Cadaqués

El aroma de los hogares es clave para que cada espacio sea agradable y acogedor. El mismo puede aportar personalidad a los espacios y convertirlos en lugares agradables de habitar, tanto para residentes como para visitantes. Esto se debe a la importancia que las personas le dan al olfato como sentido, el cual puede marcar la diferencia entre los ambientes que evocan serenidad y aquellos que no. Por ello, Linckia Cadaqués apuesta por los jabones naturales y las velas artesanales aromáticas a la hora de transformar los espacios.

La importancia de los aromas en cada espacio Los aromas son grandes evocadores de recuerdos y sensaciones, y como tales pueden ser los encargados de marcar la diferencia en los espacios. Por ello, no es sorpresa que numerosos estudios hayan comprobado el vínculo inescindible entre el olfato y las relaciones humanas, el estado de ánimo y las conductas. Se ha comprobado, de esta manera, que los olores actúan sobre una zona fundamental del cerebro humano, el sistema límbico, capaz de elaborar y procesar las emociones. Por todo ello, los aromas pueden influir en el bienestar de las personas, aportando relajación o estímulo allí donde sea necesario.

Se recomiendan diferentes perfumes de acuerdo al espacio que se busque aromatizar. En las habitaciones, por ejemplo, es recomendable utilizar aromas que posean propiedades relajantes, como el jazmín, los nardos, la manzanilla y la rosa. Por otra parte, para los espacios comunes y familiares se recomienda implementar aromas que emitan una energía positiva para el ánimo, como el coco, la vainilla y el tilo. Finalmente, para cocinas y baños es recomendable utilizar aromas cítricos o eucalipto que sean capaces de mejorar o eliminar olores poco agradables.

Productos aromáticos con consciencia ambiental Linckia Cadaqués es una tienda especializada en jabones naturales, velas artesanales y decorativas y también en masaje facial japonés. Su tienda no solo destaca por colorido, sino por el acogedor aroma que las invade.

Asimismo, comprometidos con el cuidado del medioambiente, todo el mobiliario que utilizan es reciclado, ya que poseen una filosofía de cero residuos, por lo que también comercializa productos libres de plásticos.

Linckia Cadaqués destaca como una excelente opción para obtener productos naturales que evocan recuerdos y emociones positivas, a la vez que mantiene un marcado compromiso con el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.