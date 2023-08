'160 Maneras de Amarte', la novedad lírica que retrata la vida y el amor de una forma singular

La nueva joya de la Letrame Grupo Editorial desafía los convencionalismos literarios con su enfoque lírico y poético. La autoría compartida de Rocío Heras y Tony Ondo presenta una obra introspectiva y social que convierte al lector en protagonista.

Santo Domingo y Malabo, respectivamente, vieron nacer a Rocío Heras y Tony Ondo, dos escritores debutantes que, residiendo en Madrid, han decidido embarcarse en la aventura de publicar un libro. Su primera obra, 160 Maneras de Amarte, es una obra lírica que reta las normas tradicionales de narrativa y aporta una visión original del género literario.

La obra comenzó a escribirse en noviembre de 2022 y, desde entonces, ha sido una auténtica revolución en la forma de abordar los temas de amor y vida. En vez de seguir una trama tradicional, el libro se basa en el autoconocimiento personal y social, narrado y escrito poéticamente. Inspirados por la vida misma, los autores han creado una obra donde el protagonista es el propio lector, invitándolo a un viaje de autodescubrimiento y reflexión.

160 Maneras de Amarte no es solo un título cautivador, sino que representa la esencia de la obra. Con sus palabras, Heras y Ondo buscan mostrar la diversidad y la complejidad del amor y la vida, en un enfoque que lo hace especialmente relatable para el lector contemporáneo. Este libro no narra una historia directa, sino que ofrece una nueva forma de expresar el amor y la vida, creando un diálogo íntimo con cada lector.

Los protagonistas de esta obra son 160 formas de amar la vida, el amor y la pasión por compartir, vivir y abrazar el mundo. Cada página pretende hacer que el lector se convierta en el protagonista principal, invitándolo a reflexionar sobre su propia relación con estos temas.

Heras y Ondo tienen grandes expectativas para 160 Maneras de Amarte. Creen que el éxito de su libro está vinculado a la promoción de la editorial Letrame Grupo Editorial y a su capacidad de gestión. Ya están planeando su próximo proyecto, demostrando que el proceso de publicar un libro ha sido una experiencia positiva para ellos.

En este momento, la obra está en proceso de presentación y promoción. No obstante, los autores están seguros de que las reseñas y comentarios serán tan positivos como la experiencia que han tenido hasta ahora al escribir y publicar su obra.

160 Maneras de Amarte es un soplo de aire fresco en el panorama literario actual. La combinación de autoconocimiento, poesía y reflexiones sobre la vida y el amor hacen de este libro un elemento imprescindible para cualquier amante de la literatura. Los autores, Rocío Heras y Tony Ondo, han dado un paso valiente al publicar un libro que desafía las normas convencionales y ofrece una nueva forma de entender la literatura.