Plus500 alcanza los 368,5 millones de dólares en ingresos en H1 2023, un 15% más respecto al semestre anterior

Plus500, un consolidado grupo mundial de tecnología financiera multiactivos que opera plataformas de negociación basadas en tecnología propia, anuncia hoy sus resultados provisionales correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023* Mayor progreso y ejecución de los planes estratégicos de Plus500. Importantes beneficios adicionales para los accionistas de 120,0 millones de dólares anunciados hoy, con un total de beneficios para los accionistas de 347,4 millones de dólares en lo que va del ejercicio fiscal 2023. Ampliación estratégica de la presencia geográfica gracias a la obtención de nuevas licencias reglamentarias. Se espera que el ejercicio 2023 esté en línea con las expectativas actuales del mercado*

Sólidos resultados*, respaldados por plataformas tecnológicas líderes en el mercado, fuentes de ingresos diversificadas y capacidad continuada para atraer y retener a clientes de mayor valor

Aspectos financieros destacados:

Los ingresos del Grupo (que incluyen 346,2 millones de dólares de ingresos comerciales y 22,3 millones de dólares de ingresos por intereses) aumentaron un 15%, hasta 368,5 millones de dólares, en comparación con el H2 de 2022 (H2 de 2022: 321,2 millones de dólares, H1 de 2022: 511,4 millones de dólares).

Los ingresos de clientes*, una medida clave del rendimiento subyacente del Grupo, aumentan un 2% hasta 304,3 millones de dólares, en comparación con el H2 2022 (H2 2022: 299,8 millones de dólares, H1 2022: 339,8 millones de dólares).

El EBITDA* aumenta un 17%, hasta 174,1 millones de dólares, en comparación con el H2 2022 (H2 2022: 148,5 millones de dólares, H1 2022: 305,3 millones de dólares).

El margen EBITDA aumenta un 2%, hasta el 47%, en comparación con el segundo semestre de 2022 (H2 2022: 46%, H1 2022: 60%).

El beneficio básico por acción (BPA) aumentó un 19%, hasta 1,61 dólares, en comparación con el H2 2022 (H2 2022: 1,35 dólares, H1 2022: 2,46 dólares). Hoy se ha anunciado una importante retribución adicional de 120,0 millones de dólares a los accionistas:

Dividendo a cuenta de 60,0 millones de dólares declarado hoy (0,7344 dólares por acción), compuesto por un dividendo a cuenta de 33,7 millones de dólares (0,4125 dólares por acción) y un dividendo extraordinario de 26,3 millones de dólares (0,3219 dólares por acción). La fecha ex-dividendo de ambos es el 24 de agosto de 2023, la fecha de registro el 25 de agosto de 2023 y la fecha de pago el 9 de noviembre de 2023.

Anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 60,0 millones de dólares, compuesto por un plan provisional de recompra de 33,7 millones de dólares y un plan especial de recompra de 26,3 millones de dólares, que comenzarán a ejecutarse una vez concluido el programa actual.

La solidez de los resultados financieros del Grupo, combinada con un modelo de beneficios altamente generador de efectivo y un sólido balance, siguió generando un valor convincente durante el periodo. La rentabilidad total para el accionista anunciada hasta la fecha para el ejercicio 2023 es de 347,4 millones de dólares, incluidos dividendos y recompra de acciones. Aspectos operativos destacados:

Plus500 ha pasado de ser una empresa que ofrecía un único producto extrabursátil a convertirse en el diversificado grupo mundial de tecnología financiera multiactivo de hoy en día, que ofrece una amplia gama de productos, servicios e instrumentos a través de sus mercados extrabursátiles, de negociación de acciones y de futuros. El Grupo atiende a una amplia base de clientes en más de 50 países, todo ello respaldado por las capacidades tecnológicas diferenciadas del Grupo.

Más de 25 millones de clientes registrados en las plataformas del Grupo, lo que proporciona un importante valor inherente a lo largo del tiempo.

Récord de cohortes de clientes, con un 55% de los ingresos OTC derivados de clientes que negocian con Plus500 desde hace más de tres años (H2 2022: 41%, H1 2022: 36%), lo que demuestra la profundidad de las relaciones con los clientes, su fidelidad y un mayor compromiso con ellos.

Depósito medio por cliente activo* de aproximadamente 6.450 $ en el primer semestre de 2023 (H2 2022: aproximadamente 6.400 $, H1 2022: aproximadamente 5.400 $).

Sólido ARPU* de 2.097 dólares durante el H1 2023 (H2 2022: 1.805 dólares, H1 2022: 2.357 dólares), impulsado por el excelente comportamiento de los ingresos del Grupo y su capacidad para atraer clientes de alto valor a largo plazo. Expansión estratégica de la presencia geográfica:

Obtención de una nueva licencia regulatoria en el mercado de EAU, de gran crecimiento, en febrero de 2023, con rápidos avances en el desarrollo de la posición de Plus500 en este importante mercado.

Obtención de una nueva licencia regulatoria en las Bahamas en julio de 2023, lo que posiciona aún más a Plus500 como un grupo global de tecnología financiera multiactivo que cuenta con 13 licencias regulatorias diferentes. Esta nueva licencia reglamentaria permitirá una amplia gama de productos de negociación. Cumplimiento de los objetivos estratégicos: avances significativos en la capitalización de la atractiva oportunidad de crecimiento del mercado de futuros estadounidense:

Importantes avances en el acceso al mercado de futuros estadounidense, que representa una oportunidad de crecimiento plurianual para Plus500: Oportunidad institucional B2B : continuar desarrollando la posición estratégica como proveedor de infraestructura de mercado B2B, mediante la incorporación de varios corredores de introducción regulados en el mercado de futuros estadounidense, que prestan apoyo a los clientes institucionales con servicios de corretaje y compensación. Oportunidad para el comercio minorista B2C : recientemente se ha lanzado "Plus500 Futures", una nueva plataforma de negociación de futuros propia e intuitiva para el comercio minorista. Esto se suma al lanzamiento el año pasado de la plataforma "TradeSniper", que ahora también ofrece negociación en "contratos basados en eventos".

Balance sólido y líquido, con una política clara de asignación de capital respaldada por una fuerte generación de efectivo y un modelo operativo de alta calidad:

Los saldos de tesorería ascendían a 849,0 millones de dólares a finales del primer semestre de 2023 (" FY 2022": 930,2 millones de dólares, H1 2022: 995,5 millones de dólares).

Sin deudas ni préstamos desde la creación de la empresa, lo que permite una reinversión constante y facilita la rentabilidad para los accionistas.

Se mantiene un capital significativo para los fines reglamentarios requeridos, el capital circulante y otros factores que permitan un crecimiento adicional tanto orgánico como a través de adquisiciones complementarias. El Consejo de Administración de Plus500 (el "Consejo") sigue confiando en las perspectivas de Plus500 para el ejercicio fiscal 2023 y posteriores:

El Consejo sigue confiando en los resultados del Grupo para el FY 2023, a pesar de unas condiciones de mercado más tranquilas, y anticipa que los ingresos y el EBITDA del Grupo para el ejercicio actual estarán en línea con las expectativas actuales del mercado.

David Zruia, Consejero Delegado, comentó:

"2023 marca el 10º aniversario de nuestra cotización en la Bolsa de Londres y me siento inmensamente orgulloso de los progresos que hemos realizado en este tiempo para convertirnos en el líder de tecnología financiera multiactivos de confianza, diferenciado y diversificado que somos hoy".

"En el primer semestre del año, hemos ejecutado nuestra estrategia para obtener unos buenos resultados, gracias al poder de la tecnología propia de Plus500, líder en el mercado, y a nuestra constante capacidad para atraer y retener a clientes de mayor valor a largo plazo. La creciente diversificación de nuestros flujos de ingresos, la ampliació;n de nuestra oferta de productos, las profundas relaciones con nuestros clientes y los factores estructurales de crecimiento de nuestros mercados finales nos permiten ofrecer crecimiento y una atractiva rentabilidad a nuestros accionistas".

"Con un impulso operativo y financiero continuado, también hemos progresado sustancialmente en la consecución de nuestras prioridades estratégicas, en particular aprovechando las atractivas oportunidades de crecimiento en el mercado de futuros de EE.UU. y obteniendo nuevas licencias reglamentarias en el mercado de EAU, de gran crecimiento, y muy recientemente en las Bahamas.

"Nuestro historial de excelentes rendimientos para los accionistas nos sitúa entre las principales empresas en términos de rendimiento total dentro del índice FTSE All-Share en los últimos diez años".

"En lo que va del FY 2023, hemos anunciado una rentabilidad total para el accionista de 347,4 millones de dólares, incluidos 257,5 millones en recompras de acciones y 89,9 millones en dividendos en efectivo. Esto demuestra la fortaleza de nuestro balance y la continua confianza del Consejo en las perspectivas del Grupo. Nuestro modelo de beneficios generadores de efectivo, combinado con nuestra continua posición estratégica, operativa y financiera, garantiza que Plus500 está bien situada para ofrecer un crecimiento sostenible y una fuerte rentabilidad a medio y largo plazo".

[*] Todas las cifras para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023, para el periodo de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2022 y para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, incluidas en este anuncio, no están auditadas.

[*] Las expectativas del mercado se basan en las previsiones de consenso de los analistas, que pueden consultarse en la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de la empresa. A 7 de agosto de 2023, las previsiones de consenso para los ingresos y el EBITDA del ejercicio 2023 son de 614,2 millones de dólares y 274,9 millones de dólares, respectivamente.

[*] El H1 de 2023 ofrece una comparación más significativa que el H2 de 2022, dada la volatilidad significativamente mayor experimentada en el H1 de 2022 en los mercados financieros a raíz de los acontecimientos geopolíticos en Europa.

[*] Ingresos de clientes - Ingresos de clientes OTC (diferenciales de clientes y comisiones a un día) e ingresos de clientes no OTC (comisiones de las operaciones de futuros y opciones sobre futuros del Grupo y de "Plus500 Invest", la plataforma de negociación de acciones del Grupo).

[*] EBITDA - Ingresos (resultados de operaciones financieras e intereses) menos gastos de explotación más amortizaciones.

[*] Clientes activos: clientes que han realizado al menos una operación con dinero real durante el periodo.

[*] ARPU - Ingreso medio por usuario

[*] Nuevos clientes - Clientes que depositan por primera vez

[*] AUAC - Coste medio de adquisición de usuarios