El futuro político de África según Lacan

Discurso de Ibrahim Traoré, actual presidente interino de Burkina Faso: “Con mucha agua, sol y abundancia. África es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento, y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuesta. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Hoy nos enfrentamos a las formas más bárbaras y violentas del neocolonialismo y del imperialismo. La esclavitud todavía se nos impone. Nuestros predecesores nos han enseñado que el esclavo no es capaz de asumir su rebeldía. Merece vivir en su lamento. El problema es ver a jefes de estado africanos que no aportan nada a la lucha de los pueblos. Líderes que cantan al son del imperialismo siendo tratados como sus ministros. Y tratados como hombres que no respetan los derechos humanos. Estar hablando aquí no es suficiente para nosotros y es vergonzoso. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan el instrumento. Nuestros pueblos han dicho:” ¡Basta! ¡Gloria para nuestros pueblos! ¡Dignidad para nuestros pueblos! ¡Victoria para el pueblo! ¡Patria o muerte!!” Jacques Lacan decía:” Toda revolución es un esclavo que está buscando un nuevo amo y siempre lo consigue”. Después de que Rusia condonara su deuda Burkina Faso, les haya mandado apoyo en forma de grano y ahora tengan una inversión en infraestructuras de China, habría que entender si las condiciones y las relaciones de poder con el nuevo amo son más convenientes que con el amo anterior.