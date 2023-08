Con el despacho Quita Deudas, una mujer de 78 años logra exonerar una deuda de 32.000€ gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

El endeudamiento es una consecuencia de diversos motivos, como emprender un negocio, adquirir una vivienda o un vehículo, etc.

Sin embargo, el problema no es adquirir una deuda, sino que esta supere las posibilidades de pagarla de quién la contrae. Las deudas pueden acumularse de forma exorbitante, y suponer un problema grave no solo para quién tiene la deuda, sino también para amigos o familiares que hayan actuado como avales y ahora se vean arrastrados a un problema financiero grave.

En estas situaciones, lo más recomendable es buscar asesoría jurídica especializada en la cancelación de deudas. Para ello, una de las mejores alternativas radica en Quita Deudas, una firma legal referente a nivel nacional que recientemente logró exonerar una deuda de 32.000 euros de una mujer de 78 años mediante la Ley de la Segunda Oportunidad.

Una compleja deuda completamente eliminada, gracias al trabajo de Quita Deudas Uno de los más recientes casos de éxito de Quita Deudas demuestra cómo las personas, pese a sus buenas intenciones, pueden verse involucradas en una deuda insondable de manera inesperada. En esta ocasión, una vecina de Granada, con 78 años de edad, participó como aval en el financiamiento del negocio de su nieto, quien montó un bar en la ciudad. Sin embargo, la emergencia sanitaria del COVID-19 les obligó a cerrar el negocio y cargar con las correspondientes pérdidas.

Tras este suceso, la mujer terminó con una deuda de 32.000 euros, una cantidad imposible de saldar en su situación de pensionista. Ante esta situación, su nieto contactó con una empresa de cancelación de deudas. No obstante, al no ser abogados especializados en este ámbito, los agentes de esta empresa no pudieron avanzar en el caso, y los involucrados pasaron más de un año recibiendo evasivas, sin ninguna clase de progreso.

Esto los llevó a cambiar de servicio y acudir a Quita Deudas, donde su situación cambió radicalmente. Esta firma jurídica les ofreció un acompañamiento constante durante su proceso administrativo, y una experiencia especializada en exclusiva en la Ley de la Segunda Oportunidad, lo que derivó en la cancelación total de su deuda en tan solo 9 meses, mediante este procedimiento legal.

Una firma experta en cancelar deudas y devolver la tranquilidad a sus clientes Quita Deudas es un despacho jurídico especializado en la cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad, con el objetivo de devolver a sus clientes la tranquilidad y libertad financiera. Sus servicios ofrecen un asesoramiento eficaz y transparente, con el cual resuelven todas las dudas de sus clientes, y trazan una línea de ruta para manejar su respectivo caso de forma concreta.

Para ello, cuentan con un equipo de abogados especializados en la cancelación de deudas, junto con asesores expertos en economía y finanzas, quienes buscan las mejores soluciones para cada caso. Además, estos profesionales ofrecen un trato cercano y personalizado en todo momento, el cual incluye no solo asesoría jurídica, sino también apoyo moral y anímico para sus clientes, pues entienden las dificultades por las que pasan.

Al mismo tiempo, la experiencia de estos especialistas les permite liberar a los clientes de sus deudas de forma definitiva, así como salir de las listas de morosos y recuperar sus derechos financieros, incluyendo la posibilidad de acceder a herramientas de financiamiento o servicios de agua, luz y gas. Todo esto, aplicando las mejores estrategias y herramientas jurídicas para cada caso en específico para ayudar a las personas que acuden a ellos a tener una segunda oportunidad en la vida, sin importar su edad o condición.