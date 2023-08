Silithium se dedica a la instalación de sistemas de paneles solares

La energía limpia producida por el sol es cada vez más utilizada en España y otros países para generar electricidad y calor. Elegir esta opción es una medida que hace posible el ahorro en la factura y, además, contribuye con un futuro más sostenible para el medioambiente.

Con atención en Madrid y Toledo, la empresa Silithium, anteriormente Montelec, cuenta con más de 20 años de experiencia en la instalación de paneles solares y todo el equipamiento necesario para impulsar el autoconsumo residencial, comercial e industrial.

La compañía también se encarga de poner en marcha sistemas de electrificación rural e instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Sistemas seguros y potentes Los paneles solares son espejos que absorben y concentran el calor de los rayos para calentar un fluido y conducirlo por tuberías que se encargarán de distribuir la energía eléctrica en casas, edificios y demás instalaciones. Como instaladores expertos de este sistema de energía fotovoltaica, los profesionales de Silithium, liderados por David García Rodríguez, ofrecen trabajos seguros, que garantizan máxima potencia, gracias al uso de materiales de la mejor calidad, de marcas que también ofrecen servicio técnico.

“Somos conscientes de que estamos en un mercado cada vez más competitivo y por ello en cada instalación intentamos ajustar al máximo el precio, manteniendo siempre los estándares de calidad suficientes para dar la larga vida útil a nuestros trabajos. Una instalación barata es la que dura muchos años”, destaca el empresario en la página web de la empresa al mencionar la excelente relación calidad-precio de las instalaciones de Silithium.

Autoconsumo y más La compañía ejecuta cada instalación de placas solares en estricto cumplimiento de las indicaciones del fabricante y con la mayor agilidad posible, de manera que el cliente no solo ahorre dinero, sino tiempo.

El autoconsumo en dos modalidades, directo o por acumulación, es el servicio principal de energía solar de Silithium. Consiste en implementar paneles solares en instalaciones, donde ya funciona una red eléctrica. De esta manera, las casas, edificios o industrias producirán su propia energía sostenible.

El autoconsumo directo se da cuando los paneles solares están conectados a la instalación eléctrica y la potencia sobrante se envía a la red; es ideal para grandes consumidores de energía cuya demanda es mayor durante el día. Mientras que el autoconsumo de acumulación requiere la instalación de baterías que almacenan la energía para uso nocturno o para complementar con la potencia de la red cuando los requerimientos se encuentran en su demanda pico.

La energía producida por el sistema fotovoltaico no solo se genera sin emisiones contaminantes y tiene un coste reducido, sino que cubre las necesidades energéticas incluso en lugares rurales, donde no llegan las redes de distribución eléctrica. Además, Silithium ofrece cargadores para vehículos eléctricos programables, con ajuste de la potencia de carga desde el móvil.

Todas las ventajas de la generación eléctrica a partir de la energía solar están disponibles al solicitar un presupuesto en la página de Silithium para contribuir al cuidado del ambiente y ahorrar en consumo eléctrico.