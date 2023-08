La promoción de sesiones por 35 € de Capital Psicólogos

La Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial para la Salud Mental coinciden en que el panorama en materia de salud mental es muy preocupante.

Se estima que al menos 1 de cada 4 personas sufrirá algún trastorno mental en su vida, sobre todo si no se toman las medidas pertinentes para mitigar el impacto del estrés emocional y de los factores ambientales, que influyen negativamente en el equilibrio mental.

Solo en España cerca del 5.4 % de la población adulta presentó algún cuadro de depresión en 2022, afectando mayoritariamente a las mujeres, según datos del INE.

Para centros de atención especializados en salud mental como Capital Psicólogos, una de las maneras de hacer frente a este problema es ampliando la cobertura de atención, para que todas las personas puedan acceder a la ayuda de un profesional en el momento que lo necesiten. Por esta razón, el centro ha diseñado un plan de atención a un precio bajo con el que espera proporcionar ayuda a una mayor cantidad de pacientes y, por lo tanto, minimizar las consecuencias de una propagación masiva de patologías mentales.

La importancia de la atención psicológica Las sesiones de terapia utilizan una metodología basada en el conocimiento integral del cerebro, como fuente de equilibrio entre el pensamiento, las emociones y las reacciones físicas derivadas de la interacción con el mundo. En ocasiones, este equilibrio se quiebra limitando la capacidad de gestión emocional ante situaciones complejas y llevando a las personas a experimentar sensaciones de desasosiego, ansiedad, tristeza profunda, depresión, desánimo, etc.

Asimismo, la falta de atención a este desequilibrio puede generar problemas graves que afectan estructuralmente a la cotidianidad de las personas y que incluso pueden poner en peligro su vida.

Terapia a un precio asequible Conscientes de la importancia de la salud mental para el desarrollo de una vida digna, Capital Psicólogos diseñó un esquema de tratamiento desde 35 € por sesión, con el que espera que sus pacientes puedan recibir el apoyo de profesionales especializados en salud mental y encuentren alternativas para sobrellevar situaciones de dificil manejo.

Este centro de salud mental cuenta con psicólogos expertos en terapia infantil, terapia para adolescentes, terapia para adultos, terapia de pareja, terapia de familia, psicología forense, neuropediatría, etc.

Capital Psicólogos también ofrece servicios de terapia online, biodata policial y test y pruebas psicotécnicas, con las que se pueden hacer diagnósticos detallados sobre personalidad o desarrollo infantojuvenil. Con estos servicios, el centro de salud mental Capital Psicólogos espera que cada vez más personas puedan a acceder a profesionales especializados y recibir sesiones de terapia de excelente calidad a precios bajos.