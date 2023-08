Ordenador Outlet lanza una oferta que incluye paquete Microsoft Office gratuito

Ordenador Outlet, tienda online especializada en informática, ha anunciado que el próximo 15 de agosto comenzará su promoción Paquete Microsoft Office gratuito (con validez de por vida). Los clientes podrán participar hasta finales de septiembre, y para conseguirlo solo deberán comprar cualquier ordenador de sobremesa o computador portátil.

Se trata de una dotación completa del paquete operativo Microsoft Office Professional Plus 2021 con todos sus elementos. El ganador podrá equipar el ordenador con su elección de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams en sus versiones más recientes y sin suscripción.

Ordenadores nuevos y reacondicionados Ordenador Outlet es una tienda con un amplio catálogo de ordenadores de escritorio, portátiles, monitores, cables, discos duros, estaciones de acoplamiento, maletines y productos wifi. Tienen a disposición de sus clientes algunas de las mejores referencias de marcas como HP, Samsung, Lenovo, Dell y Fujitsu Siemens.

Su filosofía es alta calidad a menor precio. Por ello, ofrece equipos reacondicionados completamente funcionales a un precio hasta 70 % inferior. Para lograrlo, compran grandes lotes de equipos de un mismo modelo a las corporaciones que los descontinúan, estando prácticamente nuevos. Les realizan un mantenimiento profundo por dentro y por fuera y les colocan la última versión de Windows 11 PRO con licencia oficial.

Todos los equipos que comercializan son de gama profesional. Los ejecutivos de Ordenador Outlet asegura que estos son mucho más seguros y con mejor rendimiento. Las grandes tiendas conocidas, generalmente, venden ordenadores de la gama “para consumidor”, los cuales tienen menos prestaciones. Adicionalmente, son mucho más costosos que las alternativas que ofrece este e-commerce.

Una licencia de por vida Con Ordenador Outlet, el cliente, además de ahorrar con la adquisición de un equipo totalmente garantizado, podrá economizar mucho con el paquete Microsoft. Se trata de la versión Profesional Plus 2021, cuyo precio original es de 549 euros. A lo largo de estas semanas, la tienda tiene una promoción especial y lo está ofreciendo a 69 €.

El ganador se estará ahorrando, de entrada, una gran cantidad de dinero y, adicionalmente, no tendrá que preocuparse por la vigencia de la licencia, ya que se trata de un paquete completo Microsoft Office vitalicio.

Se trata de una excelente oportunidad, sobre todo ahora que muchas familias están equipando a sus hijos para el inicio del curso escolar. La herramienta cuenta, además, con programas como Publisher, Access y OneNote, que son de gran utilidad y muy fáciles de usar para estudiantes y profesionales.