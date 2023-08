Eliminar las manchas en la piel a través del láser Q Switched Nd Yag del Centro Médico El Pilar

Los factores de riesgo para la aparición de manchas en diferentes áreas de la piel, ya sea en el rostro, la espalda o las extremidades, incluyen factores ambientales y predisposiciones genéticas.

Por lo general, estas manchas aparecen cuando se presenta una alteración en la producción de melanina, oscureciendo o aclarando algunas zonas de forma irregular. Las machas más comunes son las que presentan un aspecto moteado y se conocen normalmente como pecas o lunares.

Aunque algunos hábitos de vida pueden prevenir la aparición de estas manchas, no existe una fórmula que detenga la presencia de lunares o pecas en diferentes momentos de la vida de las personas. Es por esto que clínicas como el Centro Médico El Pilar, han implementado tratamientos dermatológicos con los que es posible quitar manchas Madrid.

¿Qué tratamiento elimina las manchas de la piel? En su área de estética, el Centro Médico El Pilar ha desarrollado un complejo tratamiento para eliminar manchas, utilizando un láser Q Switched Nd Yag de alta potencia que se encarga de eliminar de manera definitiva las manchas en la piel sin causar dolor o irritación. Algunas de las alteraciones de pigmentación que pueden tratarse con este método son los nevus, lentigos solares, melasmas, manchas «café con leche» (máculas melánicas), manchas hormonales, manchas de envejecimiento, pecas o cicatrices hipercrómicas, etc.

Estas máculas aparecen por factores genéticos, médicos, hormonales o infecciosos y deben tratarse de manera eficaz antes de que su proliferación altere la salud y estado de la piel.

El procedimiento es de carácter ambulatorio y se realiza después de una evaluación pormenorizada del paciente. La valoración es liderada por un dermatólogo certificado, quien indica el tipo de tratamiento, la cantidad de sesiones y sus formas de recuperación. Después de esta cita de diagnóstico, se lleva al paciente a una sala de procedimientos donde se acuesta en una camilla y se inician las sesiones con láser Q Switched Nd Yag

El tratamiento consiste en exponer a la piel a golpes de luz que rompen los cúmulos de melamina, para que de esta manera las células puedan mimetizarse con el color natural de la piel. El láser Q Switched Nd Yag está diseñado para calibrarse a diferentes longitudes de onda, de tal manera que la luz pueda penetrar en las capas más profundas de la piel.

Procedimientos dermatológicos en Madrid Los interesados en un tratamiento innovador para mejorar el aspecto de sus manchas solo deben acceder a la página web del Centro Médico El Pilar y programar una cita de diagnóstico con uno de sus doctores especializados. Todos los dermatólogos que forman parte del centro de estética de esta clínica pertenecen al cuerpo colegiado de médicos de Madrid y se encuentran debidamente acreditados por las asociaciones de profesionales de la salud más reconocidas del país.

Con sus tratamientos de última tecnología, el Centro Médico El Pilar espera seguir liderando los procedimientos para quitar lunares en Madrid, ofreciendo a sus pacientes la atención que necesitan para mejorar el aspecto de su piel.