VoIPer, la solución avanzada de telefonía VoIP para empresas

Uno de los aspectos más importantes para el funcionamiento de las organizaciones es la comunicación. El desempeño de una empresa, cualquiera que sea su actividad, depende en gran medida en la capacidad de interrelacionarse con clientes, proveedores y trabajadores. En ese sentido, los servicios de telefonía VoIP representan la solución más avanzada en los últimos tiempos.

Según la firma especializada VoIPer, esa es la razón por la cual más empresas están abandonando el uso de líneas PSTN en favor de VoIP. El fenómeno es tal que ya en muchos países esta tecnología ha superado a la red tradicional de telecomunicaciones.

En qué consisten los servicios de telefonía VoIP VoIPer es una compañía enfocada en los servicios de telefonía VoIP. Cuenta con un portafolio que incluye centralita virtual, software de call center, plataforma de videoconferencia y envío de SMS masivos. Proveen no solo el servicio, sino también los equipos necesarios para utilizarlo. La firma también se ha incorporado como agente digitalizador en el marco del programa Kit Digital.

Explican que el término VoIP significa ‘Voz sobre Protocolo de Internet’. Es una tecnología con la que se pueden hacer llamadas de voz a través de la red. El protocolo codifica en datos digitales lo que alguien dice delante de un micrófono y lo decodifica nuevamente en voz para que otra lo escuche. Estas llamadas son independientes de las llamadas telefónicas convencionales.

Al no depender de una red telefónica tradicional no están sujetas a las tarifas de la telefonía regular. Es decir, que las empresas pueden mantener comunicaciones de voz en tiempo real con personas en cualquier parte del mundo. Lo pueden hacer sin pensar en costes de larga distancia o duración de la llamada.

Distintas opciones para las empresas Los servicios de telefonía VoIP se caracterizan por proveer una gran cantidad de recursos de comunicación que van mucho más allá que la voz. Por ejemplo, la centralita virtual de VoIPer se puede reforzar con tecnología webRTC e integrarse con los software de ERP y CRM de la compañía. Esto permite el uso de aplicaciones como el SMS masivo o videoconferencias para comunicarse con clientes o proveedores.

La característica principal de VoIP es la gran cantidad de funcionalidades. Además de las comunicaciones de voz en tiempo real, permite aplicar modalidades al flujo de llamadas como filtros, franjas horarias, grabación y buzón de voz. También se puede aplicar a discreción protocolos de desvío de llamadas, líneas de backup, música de espera, informes de llamada o fax virtual, entre otras.

Un aspecto importante de esta tecnología es que en el caso de VoIPer se trata de una plataforma construida totalmente en la nube. Por eso no requiere de hardware ni cableados. Como se trata de una tecnología de desarrollo propio, el servicio técnico y posventa es muy eficaz para solventar cualquier novedad o necesidad de crecimiento.