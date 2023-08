Detectar bajas laborales fingidas con los servicios de Grupo Arga

En los últimos años, el porcentaje de bajas laborales ha disparado la inquietud del sector empresarial y la contratación cada vez más frecuente de servicios de investigación vinculados con el entorno laboral para detectar casos de posible mala fe por parte del trabajador.

En ese sentido, las bajas laborales fraudulentas suelen ser muy complejas de corroborar y representan un claro perjuicio para la organización en términos de costes y productividad.

Por tal motivo, para esclarecer cualquier duda y tomar las mejores decisiones en un corto plazo, es importante contar con el servicio de un detective privado como el que ofrece Grupo Arga en Madrid.

Investigaciones sólidas, discretas y eficientes para descubrir posibles bajas laborales fingidas La baja laboral es un derecho del trabajador que está contemplado por las leyes españolas, pero no siempre tiende a ser utilizado desde una perspectiva ética porque algunos trabajadores buscan mentir con sutileza para dedicarse simultáneamente a otra actividad y para descansar o teletrabajar desde su hogar mientras conservan de manera activa su puesto de trabajo y salario.

Este tipo de acciones, que comenzaron a incrementarse con bastante frecuencia durante la época de la pandemia, repercute negativamente en la organización o comercio dado que afecta el crecimiento y la credibilidad empresarial, reduce la productividad, incide sobre la organización del trabajo y en el clima laboral de la nómina trabajadora.

Por eso, en este tema es relevante disponer de la figura de un detective privado cualificado en baja laboral como los que ofrece Grupo Arga, una agencia madrileña (Licencia Oficial 2464) que ayuda a empresas y particulares en la resolución de casos de posible fraude en bajas laborales; teniendo en cuenta – para aquellas situaciones sospechosas – aspectos como la duración de la incapacidad temporal, historiales médicos y la supuesta patología padecida.

Mediante un equipo de investigadores titulados, altamente capacitados y experimentados, la firma emplea tanto tecnología de última generación como técnicas especializadas para recopilar pruebas (en imágenes y vídeos) de manera discreta y producir informes precisos que tienen la validez suficiente para después ser presentados en los tribunales de Justicia.

El principal objetivo de Grupo Arga es utilizar una amplia variedad de medios tecnológicos para detectar los distintos indicios que puedan estar a favor de las empresas y que estas argumenten, con un sustento sólido, la sanción o eventual despido de aquellos empleados que no actúan profesionalmente con un estándar ético.

Un servicio que se caracteriza por sus tarifas variadas y accesibles A la hora de investigar si una baja laboral médica es fingida o no, la agencia madrileña se encarga de otorgar un servicio con tarifas accesibles y valores que giran en torno a variables como el tipo de investigación contratada, a la clase de incapacidad temporal (IT), de lo que se deba interactuar con el investigado, zonas, días, horas, etcétera.

Un beneficio importante para el cliente es que la primera consulta de presupuesto se realiza de forma gratuita e inmediata por teléfono y no reviste compromiso alguno.

Grupo Arga, en efecto, desarrolla una prestación con investigaciones sólidas, discretas y eficientes con la finalidad de que las empresas puedan combatir legalmente el fraude en el trabajo y tomen decisiones tan ágiles como certeras en el camino de evitar mayores perjuicios económicos.