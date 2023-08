Bibefy explica cómo cuidar el cabello frente la sal del mar y al cloro de las piscinas

El cloro en las piscinas ayuda a librar el agua de bacterias o componentes que puedan contaminarla. No obstante, el uso de cloro tiene un lado contraproducente para las personas que se bañan dentro de una de estas piscinas y es que es un compuesto químico que puede afectar la salud del cabello. Afortunadamente, hoy en día existen complementos naturales muy efectivos capaces de fortalecer el cabello y mantenerlo saludable. Uno de los más destacados se encuentra disponible en la web de Bibefy, un marketplace dedicado a la venta de productos naturales, como el complemento Levatrig, de la firma Bioserum, el cual ayuda a mantener en condiciones óptimas la salud del cabello.

El poder de la levadura de cerveza para cuidar el cabello La levadura de cerveza es un nutriente capaz de ofrecer interesantes beneficios al cuerpo y la salud, entre los cuales se encuentra el cuidado del cabello.

El complemento alimenticio Levatrig, de la firma Bioserum y disponible en la web de Bibefy, es un producto cuya fórmula combina el poder de las vitaminas C, E y A y otros componentes como el cobre, manganeso y el zinc. El resultado es un producto que logra mejorar la salud del cabello frente al cloro de las piscinas e incluso frente a la sal del mar. Y es que este producto actúa mejorando el transporte de oxígeno en el cuerpo y también al cuero cabelludo, además de intervenir de manera activa en el proceso de división celular regenerando la piel y solventando problemas en el cabello, como la caída excesiva o la sequedad.

Con su consumo regular, las personas podrán bañarse en piscinas con cloro y en la playa, sin tener que preocuparse por la salud de su cabello.

Más propiedades de Levatrig Además de ayudar al mantenimiento de la salud del cabello, la levadura de cerveza también es efectiva para el cuidado de otras partes del cuerpo. De hecho, gracias a sus propiedades, es un complemento recomendado para el mantenimiento y cuidado de la salud de la piel y de las uñas. Lo mejor de todo es que es un producto completamente natural, que no incorpora componentes químicos o que puedan generar efectos secundarios en el usuario. Por el contrario, es un suplemento seguro tanto para adultos, en las dosis recomendadas.

Levatrig de Bioserum está disponible en la web de Bibefy a un excelente precio. El producto viene en un formato de cápsulas, cuya dosis recomendada es de 2 cápsulas al día. De esta manera, las personas podrán comenzar a disfrutar de los beneficios que las vitaminas C, E y A, en combinación con el zinc y el cobre, tiene para ofrecer.