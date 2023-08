Cómo disfrutar de un verano sin deudas gracias a Quita Deudas

Si bien la Ley de la Segunda Oportunidad fue originalmente creada para rescatar a las empresas, ya se ha incluido dentro de esta normativa a todo tipo de personas como trabajadores, autónomos, asalariados, desempleados o pensionistas. De esta manera, las familias pueden eliminar total o parcialmente sus deudas.

Esto resulta particularmente ventajoso en verano, ya que al volver a tener ahorros es posible mandar a los hijos a un campamento, alquilar una segunda residencia o hacer un viaje en familia. Ahora bien, para recuperarse de una mala situación financiera y cancelar deudas es importante contar con el apoyo legal de un despacho jurídico especializado como Quita Deudas. Esta firma ofrece un sistema de cuotas económicas y distintos planes de pago para que todas las personas que lo necesitan puedan acogerse a los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad sin importar su situación financiera.

Vacaciones sin estrés con Quita Deudas El verano es, sin duda, una mala época para tener deudas. Sin ahorros, resulta imposible que una persona pueda irse de viaje o disfrutar de tiempo de ocio con amigos y familiares. Después de todo el año trabajando, es necesario ese periodo de desconexión, incluso de reencuentro con uno mismo, para volver con las pilas cargadas en septiembre.

Lamentablemente, las personas que sufren una situación de sobreendeudamiento no pueden gozar de estos beneficios del verano. No solo no pueden desconectar de la rutina diaria, sino que les resultará imposible desconectar del estrés generado por las deudas, que les seguirá allá dónde vayan.

Ahora bien, para evitar estos problemas de salud y disfrutar de un merecido verano de descanso y disfrute es posible contratar a los servicios especialistas de Quita Deudas y comenzar con un proceso de cancelación de las deudas. Gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad y al apoyo de estos profesionales, una familia puede volver a disfrutar de unas vacaciones con tiempo de calidad, buenos recuerdos y sin pizca de ansiedad ni depresión.

La Ley de la Segunda Oportunidad y las familias españolas Según indica un informe publicado por el Banco de España, la deuda de los hogares se ha acrecentado en los últimos años, siendo los créditos hipotecarios los que representan la porción de dinero más importante. En este contexto, el primer requisito para acogerse a esta normativa es tener más de un acreedor, contar con una deuda total superior a los 8.000 € y ser deudor de buena fe (es decir, probar que la deuda no puede ser pagada por falta de medios).

Para solventar cualquier tipo de duda con respecto a este tema es posible llamar gratuitamente a los especialistas de Quita Deudas y solicitar una asesoría legal gratuita y sin compromiso, en la que estos especialistas darán el mejor consejo legal según cada caso concreto.

Con el apoyo del bufete Quita Deudas las familias españolas pueden acceder a asesoramiento legal especializado para regularizar su situación financiera y volver a disfrutar tanto del verano como de las vacaciones.