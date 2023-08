Slide Roller PRO, una de las alternativas más prácticas y funcionales en el mundo del fitness

En el mundo del fitness el uso de múltiples implementos como pesas rusas, mancuernas, entre otros son frecuentemente utilizados en la mayoría de los sistemas de entrenamiento. No obstante, para quienes realizan ejercicios fuera de las instalaciones de un gimnasio, transportar todos los instrumentos deportivos a sus prácticas puede ser complejo.

En estos casos, el Slide Roller PRO se ha presentado como una alternativa funcional y práctica en el ámbito del fitness y la fisioterapia. Este innovador aparato de ejercicios desarrollado por Daniel de Burgos Bengoechea se caracteriza por sustituir a más de 15 implementos deportivos, facilitando la ejecución de múltiples ejercicios y rutinas de entrenamiento con un solo recurso.

Entrenar con un aparato todo en uno El diseño del Slide Roller PRO está orientado a facilitar las rutinas de entrenamiento y fisioterapia de las personas. Su característica principal es que se trata de un equipo todo en uno, que concentra numerosas funciones, permitiendo a los usuarios llevar a cabo un sistema de ejercicios integral que les ayude a trabajar todas las áreas del cuerpo, sin necesidad de invertir una fortuna en aparatos deportivos.

Lo anterior supone una ventaja importante para los atletas, ya que en la actualidad la mayoría de los aparatos fitness están fabricados para funciones específicas o movimientos limitados. El Slide Roller PRO es uno de los primeros equipos en combinar más de 15 funciones diferentes, útiles para todo tipo de sistemas de entrenamiento.

En ese sentido, este novedoso aparato puede ser utilizado como rueda de abdominales o como soporte para realizar plancha anaeróbica. Asimismo, puede emplearse como barra olímpica, para flexiones o en ejercicios para mejorar el equilibrio. Este artefacto además puede resultar útil como sustituto de pesas rusas, mancuernas, bandas elásticas y bolsas de entrenamiento. También puede implementarse para la realización de ejercicios VIPR (vitalidad, rendimiento y reacondicionamiento).

Razones por las que usar el Slide Roller PRO Además de la versatilidad que ofrece por su amplio número de usos, este aparato se caracteriza también por ser apto para todas las edades. Está diseñado especialmente para quienes entrenan desde casa o en áreas al aire libre y no tienen la capacidad para trasladar múltiples implementos deportivos. Asimismo, su funcionalidad también resulta útil para la rehabilitación de lesiones, mejorar la amplitud de movimientos y contribuir en la recuperación muscular.

Adicionalmente, se trata de un aparato portable, de fácil montaje y desmontaje, por lo cual puede transportarse fácilmente y no requiere de mucho espacio en el hogar para guardarlo. Las características mencionadas forman parte de los aspectos por los que el Slide Roller PRO está ganando cada vez más notoriedad en la industria fitness y de fisioterapia, después de su éxito en el 48ª Salón Internacional de Invenciones de Ginebra, donde obtuvo el mayor reconocimiento, siendo "bautizado" espontáneamente por parte del jurado como "la navaja suiza del deporte".

Finalmente, un estudio de mercado realizado en España por una compañía especializada demostró que se trata de una opción innovadora para el desarrollo de actividad física de una forma fácil, divertida y eficiente.