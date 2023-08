El Restaurant Esquirol inicia una nueva etapa con el chef Alex Boguñá

El cocinero Alex Boguñá es el nuevo jefe de cocina del Restaurant Esquirol, una de las joyas de la corona del Hotel Esquirol, situado en el municipio pirenaico de Llívia Formado en la Escuela de Hosteleria y Turismo CETT (UB) en Barcelona, Boguñá cuenta con una dilatada experiencia tras los fogones. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado en diversos restaurantes de la geografía española, como el Mas de Sant Lleí en Vilanova del Vallès, el propio Restaurante Esquirol en Llívia, en el restaurante la Vinoteca de Granada, donde ganó el Concurso de la Tapa o más recientemente, como jefe de cocina, en el prestigioso restaurante Abades situado en el corazón de Ronda, entre otros.

Amplio menú diario y de fin de semana

El nuevo chef, apasionado del esquí y de la cocina, llega a las cocinas del Restaurant Esquirol para dar un salto de calidad a la amplia carta del restaurante, donde se mantendrán los platos de éxito como el bacalao al horno con tomate y gratinado con alioli, las galtas de cerdo al horno, o los pies de cerdo al estilo del chef.

Boguñá avanza que "estamos preparando novedades en la carta, como la nueva ensalada Esquirol, con mozzarella de búfala, con encurtidos de cebolla y col morada con tomates cherrys confitados, regada con pesto de cacahuetes".

Gastronomía ceretana

Como afirma Boguñá, en esta nueva etapa del Restaurant Esquriol los comensales podrán seguir degustando los platos típicos de la gastronomía de la Cerdanya. "Cocina con una gran variedad de productos autóctonos, y con un estilo tradicional. Lo que vienen a buscar nuestros visitantes, es la excelente relación calidad-precio que ofrece el restaurante, y la gastronomía que no encuentran en las grandes ciudades".

El nuevo responsable de cocina del Restaurant Esquirol destaca que se ha encontrado con un "excelente equipo de cocina, que lo han recibido de forma estupenda", y añade que, en estas primeras semanas de trabajo, "el equipo ha mejorado muchísimo en el servicio, la agilidad y la rapidez en la manera de trabajar".

Restaurante con habitaciones

Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, muestra su satisfacción por la incorporación de Alex Boguñá, que abre una nueva etapa en el Restaurant Esquirol. "Los hoteles suelen tener problemas para llenar su restaurante. En nuestro caso es todo lo contrario. No somos el clásico hotel con restaurante, sino que somos un restaurante con habitaciones, un hecho insólito en toda la Cerdanya o en grandes capitales como Barcelona. Estamos seguros que la llegada de Boguñá acrecentará esta situación".

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.