Con el reloj localizador de SaveFamily, es posible ayudar a los mayores cuando más lo necesitan

Es crucial vigilar a las personas mayores tanto como sea posible porque con frecuencia experimentan problemas de salud que pueden afectar significativamente su vida diaria.

Asimismo, la movilidad y fuerza física de estos adultos es limitada, lo cual los hace propensos a sufrir caídas y lesiones graves que deben ser tratadas rápidamente.

Por ello, la empresa especialista en tecnología segura SaveFamily ha desarrollado un reloj localizador personas mayores que integra teleasistencia, videollamadas, avisos de caídas, botones de emergencia y otras funciones avanzadas.

El valor de comprar un reloj localizador para mayores Un reloj localizador para personas mayores es un dispositivo fácil de usar que no representa ningún tipo de molestia para este rango de edades. Estos son muy prácticos de llevar y cuando los llevan en sus muñecas, pueden ser geolocalizados en todo momento por sus familiares, tutores y seres queridos.

Esta geolocalización es muy importante para ellos, ya que al alcanzar una cierta edad, muchos adultos comienzan a sufrir problemas de movilidad, pérdidas de memoria y bienestar general. Además, los familiares se sienten mucho más tranquilos cuando una persona mayor utiliza este tipo de dispositivos, lo cual da paz y un estilo de vida más cómodo a ambos.

La mayoría de estos relojes también tienen integrados botones de alerta para avisar cuando ocurra una emergencia o cualquier situación que requiera de una atención rápida. Esto es sumamente importante para los ancianos y sus seres queridos, ya que las vidas de los mismos pueden ser salvadas en diferentes escenarios como un ataque al corazón o una caída severa.

¿Qué funcionalidades ofrece el reloj localizador de personas mayores de SaveFamily? SaveFamily es una empresa compuesta por un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en la elaboración de relojes con GPS de alta tecnología. Uno de sus productos más famosos es el reloj localizador personas mayores con llamada, el cual resulta ideal para emergencias, monitorizaciones y recordatorios.

Entre las funciones más destacadas de este artículo, se encuentra la geolocalización con tecnología 4G, la cual ofrece información en tiempo real sobre la ubicación del portador. Asimismo, este reloj localizador de personas mayores incluye un botón para emergencias que puede ser activado con tan solo pulsarlo una vez. Esta activación emite llamadas de emergencia a los números programados por los seres queridos y no finalizan hasta que los mismos contesten.

Este producto moderno e inteligente también cuenta con funciones para detectar caídas y faltas de movimiento. En ambos casos, el mismo realiza llamadas y alertas a los familiares para evitar cualquier situación no deseada y proteger la vida de su propietario.

El reloj localizador para personas mayores de SaveFamily permite a los familiares crear alertas para medicamentos, guardar números indispensables para emergencias y monitorizar la salud del anciano desde una app móvil. Es importante destacar que esta aplicación móvil está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.