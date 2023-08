Dos sellos españoles entre las mejores Certificaciones de Sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas hoteleras

Un estudio de la consultora turística Work Like a Local destaca a Biosphere y Ecostars entre los sellos de sostenibilidad líderes para las pymes hoteleras. El estudio realizado analiza 21 sellos certificadores y promueve su adopción entre las pequeñas y medianas empresas del sector, aclarando la idea de que obtener una certificación no es caro ni complejo y resaltando los beneficios de su adhesión para luchar contra el eco-postureo La empresa de consultoría Work Like a Local ha presentado un estudio que revela que los sellos de sostenibilidad turística Biosphere y Ecostars lideran el ranking para España, certificando con mayor facilidad y menores costes a pequeñas y medianas empresas hoteleras.



El informe realizado por Work Like a Local analiza 21 sellos a partir de la información pública obtenida de sus sitios web y documentación comercial. La metodología de análisis se ha basado en cinco criterios: facilidad de adhesión, inversión proyectada a cinco años, proyección internacional del sello, utilidad de cara a la comercialización online y beneficios adicionales que proporciona al alojamiento más allá de la simple certificación.



La intención de Work Like a Local con la publicación de este estudio es incentivar la adopción de los sellos de sostenibilidad entre las pymes hoteleras. Estos sellos certifican que las empresas cumplen los principales criterios internacionales de sostenibilidad, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajando de forma activa para reducir el impacto del turismo en el medio ambiente.

Aunque estas empresas ya están llevando a cabo valiosas iniciativas medioambientales y sociales, muchas de ellas consideran que obtener una certificación es un proceso caro y complejo. Sin embargo, el estudio demuestra que es posible obtener una certificación con una inversión reducida, incluso nula en algunos casos, evitando trámites burocráticos extensos y obteniendo importantes beneficios en términos de comunicación y comercialización.



El estudio también ha revelado que casi un 20% de los sellos no ofrecen información completa sobre su coste de adhesión o certificación, una realidad que suscita dudas en muchas pymes hoteleras. A pesar de que existen varios sellos de alcance supranacional, más del 50% de ellos limitan su radio de acción a un único país, e incluso se han encontrado sellos específicos de ciudades o regiones autonómicas. Este hecho evidencia la necesidad de una mayor transparencia y uniformidad en el sector, para facilitar el acceso de las pymes hoteleras a las certificaciones de sostenibilidad y contribuir a un turismo más respetuoso con el medio ambiente y con la sociedad.

Sobre Work Like a Local

Work Like a Local es una consultora turística que ayuda a hoteles y creadores de experiencias a desarrollar una cadena de valor turística que beneficie tanto a su negocio como al entorno en el que operan.