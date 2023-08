Lugares para viajar en 2023. Las recomendaciones de la web Esto no es Noticia

Cada comienzo del año los aventureros y amantes de los viajes se proponen nuevos lugares que visitar para escapar de la rutina, conocer otras culturas y vivir experiencias emocionantes.

Este tipo de metas resultan ideales para generar un mayor bienestar en el cuerpo, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, abrir la mente a nuevas oportunidades y tener un tiempo para pensar fuera del estrés diario. Por ello, en el sitio web Esto no es Noticia se ha publicado un nuevo artículo sobre lugares para viajar en este año 2023, donde además son expertos en promoción de servicios, experiencias y temáticas variadas

Los lugares que recomienda Esto no es Noticia visitar este 2023 Burdeos se encuentra de primero en la lista de Esto no es Noticia sobre los lugares para viajar en este año 2023 debido a sus tours gratuitos a pie y lugares emblemáticos. Entre estos lugares emblemáticos destaca La Plaza de la Bolsa donde se encuentran establecimientos antiguos como el Palacio de la Bolsa y el edificio de Aduanas. De igual forma, la web recomienda visitar el puente piedra desde el Río Garona en Burdeos, el cual guarda una historia fascinante y enriquecedora. En segundo lugar, Esto no es Noticia menciona a Berlín, ciudad reconocida por estar repleta de historias y acontecimientos clave como la segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Esta ciudad en Alemania también cuenta con tours españoles totalmente gratuitos que incluyen una visita por la famosa Puerta de Bandeburgo. Como último lugar clave, esta web recomienda Oslo, capital de Noruega conocida por el Museo de Barcos Vikingos y el Parque de Esculturas de Vigeland.

Otros lugares para viajar en 2023 Viajar a nuevos turísticos permite a las personas conectar y embriagarse con culturas diferentes, enriquecedoras e impactantes. Una de estas culturas reconocidas en todo el mundo se puede encontrar en Kotor, Montenegro, una ciudad conocida por sus cascos antiguos empedrados y paisajes verdes paradisíacos. Los aventureros también pueden visitar Copenhague, Dinamarca, una ciudad llena de jardines emblemáticos, castillos, parques atractivos y barrios repletos de productos locales únicos. De igual forma, esta ciudad cuenta con una gran variedad de galerías con arte exclusivo y el restaurante Geranium, considerado uno de los mejores del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Por otra parte, Estocolmo, Suecia ha destacado por muchos años (incluido este 2023) como un lugar muy llamativo para los amantes del turismo. Esta capital sueca popularmente llamada “Venecia del norte” posee una gran variedad de lugares históricos que transportan a las personas a los cimientos de las épocas pasadas.

