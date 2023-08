The Reason Behind, uno de los pocos medios españoles que distribuye el contenido de las TED Talks

Las charlas TED han consolidado toda una revolución en las formas de compartir conocimiento, catapultando a su plataforma de gestión como una de las organizaciones sin ánimo de lucro más importantes del mundo.

Desde hace más de tres décadas, las TED Talks han reunido a panelistas de divulgación científica, empresarios, pensadores, figuras políticas, economistas, ecologistas y artistas en un escenario de conferencias que sirve como tarima para compartir ideas que buscan contribuir en la consolidación de un mundo más ilustrado, justo y equitativo.

Actualmente, existen más de 2.000 conferencias desarrolladas bajo la marca TED, las cuales abordan temas diversos de orden empresarial, social, científico y cultural. En los últimos años, las charlas TED sobre temas de sostenibilidad y medioambiente han adquirido particular importancia, sobre todo ahora cuando el cambio climático es una realidad y los gobiernos del mundo necesitan mitigar sus efectos con urgencia. Es por esto que la revista de lifestyle sostenible The Reason Behind ha decidido incluir en su web una sección TED Talks con varias de las mejores conferencias realizadas por esta organización, en especial aquellas relacionadas con medioambiente, salud mental, innovación, etc. Se trata de uno de los pocos medios españoles que distribuyen este contenido.

Diversidad de charlas para todos los gustos Entre los encuentros publicados en la sección TED Talks de esta revista se encuentra la charla de Ana Freire, quien propone que la salud mental y la tecnología deben mantenerse unidas, para de esta manera tener herramientas para asumir los retos que suponen las sesiones de tratamiento en la época actual. También destaca la conferencia del etólogo Ermias Kebreab quien propone una solución innovadora para reducir el gas metano producido por las vacas y de esta manera mitigar el impacto ambiental de la ganadería extensiva.

Futuro y educación La educación también ocupa un lugar importante en las charls TED reseñadas por The Reason Behind, incluyendo notas de prensa sobre la intervención de Beatriz Diuk, cuya ponencia presentaba los avances y resultados de su proyecto Derecho a aprender a leer y a escribir, el cual buscaba disminuir el analfabetismo infantil en niños escolarizados. La sección TED Talks también destaca la conferencia de Zoya Lytvyn, quien expone los retos de la educación para la reconstrucción de Ucrania.

Los interesados en conocer una selección de las charlas más representativas de la organización TED, solo deben acceder a la página web de The Reason Behind y elegir la reseña que mejor se adapte a sus intereses. Con esta selección, la revista espera que cada vez más personas se animen a nutrir sus conocimientos con conferencias dinámicas, cortas y elaboradas, las cuales han sido lideradas por profesionales de todas las ramas que buscan construir un mundo mejor al compartir sus experiencias y sus ideas con públicos de todas las edades.