Sublime Oils lanza su nueva línea para el cuidado íntimo, Intyma Skingasm

La marca de alta cosmética orgánica y ganadora del Premio Best Vegan Clean Brand 2024 Sublime Oils anunció el lanzamiento de su nueva línea de productos para el cuidado íntimo. Se trata de Intyma Skingasm, conformada por Intyma Tech Gel e Intyma Oil, dos fórmulas que cuentan con una avanzada tecnología para la protección integral.

Antonia Alvaro, creadora de la marca e ingeniera química, señaló que estos lanzamientos han sido desarrollados bajo la filosofía de esta firma creada en Mallorca. Combinando los últimos avances de la ciencia en fitoactivos naturales con un enfoque integral del cuidado de la piel y el bienestar, desde el punto de vista holístico con el que trabajan todas sus fórmulas, en los que integran desde activos neurocosméticos hasta aromaterapia funcional y terapéutica.

La nueva Intyma Skingasm y sus propiedades Además de los elementos diferenciadores que incorpora Sublime Oils en todos sus productos, la línea Intyma Skingasm tiene sus propias características para el cuidado íntimo. Intyma Tech Gel es una solución prebiótica que cuenta con 3 agentes activos Biotech Inside en textura gel-crema. Actúa como un probiótico de alto espectro que consigue renovar la barrera de la piel, equilibrando la microbiótica cutánea. Intyma Tech Gel mejora la respuesta inmunitaria de la zona íntima de la mujer, haciéndola más resistente a infecciones, malos olores, descamaciones y picores severos. Antonia Alvaro, indica que la fórmula cuenta con ingredientes activos de eficacia demostrada que potencia la microbiota "buena" y actúa sobre la proliferación de microorganismos patógenos como puede ser la Candida Albicans. Es un tratamiento para personas con sensibilidad a estos desequilibrios y especialmente indicado para mujeres en período de menopausia, climaterio o post-menopausia. La creadora de la marca recalca que una de las propiedades más importantes de este novedoso gel es que actúa evitando el envejecimiento prematuro. Explica que la fórmula penetra profundamente en los tejidos y actúa gracias a sus elementos antioxidantes. Estos proporcionan una hidratación completa, aportan suavidad a la zona, salud y la mantendrán reforzada y en las condiciones óptimas para hacer frente a cualquier agresión externa o desequilibrio interno.

Productos para complementar el cuidado íntimo femenino Intyma Oil es, por su parte, un aceite nutritivo multiacción, 100 % natural, que incluye un novedoso activo procedente de la Acmella Oleracea, el reconocido y contrastado Botox vegetal que aporta efecto tensor a los tejidos, por su capacidad de generar colágeno. Es un aceite esencial en el cuidado diario para cualquier mujer sea cual sea su momento vital, como tratamiento para la hidratación y profiláctico para evitar infecciones por microorganismos patógenos. Esto lo hace adecuado para cualquier tipo de mujer, ya que no genera reacciones adversas o efectos secundarios. En la rutina de cuidado íntimo de todos los días proporciona confort, suavidad, frescura, hidratación y elasticidad al tejido vaginal. La creadora de Sublime Oils señala que este producto tiene la ventaja de no alterar el pH de la zona íntima. Este aceite natural repleto de antioxidantes refuerza la función de barrera que tiene la piel para mantener esta zona completamente sana. Es un producto esencial en cuidado íntimo de todos los días y el complemento perfecto de Intyma Tech Gel. Antonia Alvaro indica que el lanzamiento de esta línea, Intyma Skingasm, es la respuesta a una necesidad de aportar una alternativa eficaz y 100 % natural para el tratamiento de la zona íntima de la mujer, que se ve expuesto a constantes agresiones externas, como pueden ser los diferentes tipos de depilación, e internas, como los cambios hormonales y diferentes estados por los que transita la mujer a lo largo de los años, desde la pubertad, pasando por embarazos, cirugías o menopausia. Sublime Oils se ha diferenciado de otras marcas de alta cosmética por ser una firma 100 % sostenible. Su filosofía Ethical Beauty y Zero Waste (sus envases están exentos de cajas innecesarias) le ha sumado muchos seguidores, al margen de los que ha logrado gracias a la máxima calidad de sus productos e innovación. Sublime Oils phytocosmetics está pisando muy fuerte en el área de la Medicina Estética y Estética Avanzada como una alternativa a la cosmética sintética y tradicional, como pos-tratamiento a tratamientos de medicina estética y en cabina. Siendo la marca de cabecera para facilitar, expertos en masaje facial y terapias holísticas.