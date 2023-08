Guantes artesanales de verano en Madrid de la mano de Santacana

Los guantes son una prenda con una larguísima historia que se remonta a la antigüedad y recorre distintos períodos. A través del tiempo, se han constituido como una pieza clave en la cultura y se han usado en múltiples ceremonias de manera simbólica para enaltecer a la persona que los viste.

Más cerca del presente, los guantes han sido utilizados por comodidad, por ser saludables y también por aportar belleza a las manos de hombres y mujeres.

Actualmente, Santacana es una de las empresas españolas que fomenta la cultura del uso de guantes y continúa desarrollando un proceso artesanal de fabricación. Esta marca está vigente desde 1896, utiliza materias primas nacionales y confecciona guantes de verano, de piel y para conducir, entre otros productos.

Apoyar el trabajo artesanal con Santacana La producción de esta empresa se basa en la sostenibilidad, el saber local y el respeto a los materiales. Hoy en día, estas señas de identidad se han combinado con la incorporación de nuevas materias primas, una mejora de las técnicas y el uso de la tecnología que permite ampliar la creatividad del proceso de fabricación.

De todas maneras, Santacana continúa fabricando guantes de piel de manera artesanal y con herramientas tradicionales. Con respecto a esto, en la fábrica de esta marca se siguen empleando el pie de letras para medir el largo de cada guante en pulgada francesa, el cuchillo sin filo para escardar y la tiza que marca el tamaño de la piel. También se continúan usando una plancha con forma de mano y otros utensilios que resultan necesarios para la confección de estos productos.

De esta manera, Santacana crea productos únicos y de calidad que tienen un valor añadido. En este sentido, dar un par de guantes a otra persona ha servido, a lo largo de la historia, para reforzar vínculos. Con la creación artesana y el diseño actualizado de los productos de esta empresa es posible reforzar ese significado.

Guantes de verano para mujeres en Santacana Los guantes de algodón que produce esta compañía son suaves, ligeros y frescos. Además, ofrecen protección a las manos, son transpirables, no acumulan el calor y contribuyen con el cuidado de la piel en las épocas de temperaturas elevadas. Por otra parte, se adaptan perfectamente a los dedos, proporcionando una comodidad adicional.

En particular, los guantes de verano aportan elegancia a un look y resultan ideales para ceremonias o eventos. Algunos de los modelos disponibles en el catálogo de Santacana son de algodón hipoalergénico. También destacan los de encaje, que resultan ideales para usar con vestidos cortos.

Gracias a Santacana, es posible acceder a guantes de verano y a una variedad de modelos que se elaboran siguiendo un proceso artesanal que ha sido desarrollado por maestros especialistas durante décadas.