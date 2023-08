Los premios Sustainability Impact Awards de Schneider Electric vuelven por segundo año y abren nominaciones también a clientes y proveedores

En esta segunda edición, Schneider Electric ha ampliado la posibilidad de presentar candidatura a clientes y proveedores, además de partners. Los nuevos criterios de presentación de candidaturas permitirán a las empresas ofrecer un enfoque más integrado de su estrategia, digitalización y descarbonización. Las candidaturas están abiertas hasta el 17 de noviembre de 2023 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que ya están abiertas las candidaturas para la segunda edición de sus Sustainability Impact Awards.

Lanzados en 2022, los premios reconocen la contribución del ecosistema de partners de Schneider Electric para la creación de un mundo más sostenible y eléctrico. Este año, Schneider Electric amplía la tipología de empresas que pueden candidatar, incluyendo clientes y proveedores, así como partners de canal. Los criterios de selección también se han actualizado para valorar los mayores esfuerzos por alcanzar el objetivo Net Zero mediante la electrificación y la digitalización de las operaciones. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde ahora hasta el 17 de noviembre de 2023, y los ganadores a nivel global se anunciarán en abril de 2024.

Las nuevas categorías de premios introducidas este año incluyen:

"Impact to my Customers": reconoce a los partners que demuestren un liderazgo sostenible a la hora de ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de descarbonización.



"Impact to my Enterprise": recompensa a los clientes que demuestran su liderazgo en sostenibilidad a la hora de descarbonizar sus propias operaciones.



"Impact to my Enterprise for Large or Midsize suppliers": premia a los proveedores que participan en el Zero Carbon Project, una iniciativa liderada por Schneider Electric cuyo objetivo es reducir a la mitad las emisiones de carbono de las operaciones de los 1.000 principales proveedores mundiales de la empresa para 2025.

Además, Schneider Electric ha actualizado los criterios de selección de los premios con un enfoque más integrado de la sostenibilidad. El foco sigue siendo las iniciativas de descarbonización de los participantes para electrificar, reducir y sustituir, y al mismo tiempo se analizan más en profundidad sus esfuerzos para crear la Electricidad 4.0 del futuro, a través de acciones de estrategia, de digitalización y descarbonización. Esto incluye mejorar la eficiencia energética y la aplicación de herramientas y tecnologías digitales, así como otros ejemplos de impacto y de innovación. Además de recibir un reconocimiento a sus iniciativas, los premiados consiguen una visibilidad a nivel mundial que puede ayudarles a conseguir nuevas oportunidades de negocio.

Según Rohan Kelkar, Executive Vice President of Power Products en Schneider Electric: "estamos juntos en una misma misión, en nuestro esfuerzo por acelerar el camino hacia el Net-Zero. En Schneider Electric, estamos orgullosos de abrir nuestros Premios anuales Sustainability Impact Awards por segundo año consecutivo, para incluir a nuestros clientes y proveedores, además de a nuestros partners. La unión hace la fuerza, y esperamos celebrar y empoderar a nuestro ecosistema de partners para que sigan representando el cambio positivo en sus operaciones comerciales".

Cómo participar

Se aceptarán candidaturas a partir del 24 de julio de 2023. Se pueden registrar las candidaturas aquí.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 17 de noviembre de 2023. Todas las candidaturas y propuestas serán preseleccionadas para las finales regionales, antes de ser consideradas para el premio mundial. El ganador mundial se anunciará en abril de 2024.

En la edición de 2023 de los Sustainability Impact Awards se presentaron un total de 241 candidaturas de partners de canal de todo el mundo, de los cuales se premiaron seis ganadores globales por su innovación y sus esfuerzos en descarbonización.

Los Sustainability Impact Awards 2024 siguen el impulso de la iniciativa Partnering for Sustainability de Schneider Electric, cuyo objetivo es empoderar al amplio ecosistema de partners de Schneider Electric para conseguir un futuro más sostenible. El último hito de esta iniciativa ha sido el lanzamiento de la Escuela de Sostenibilidad de Schneider Electric, un recurso educativo gratuito a disposición de las empresas de todo el mundo para acelerar su proceso de descarbonización.