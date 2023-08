El programa Sustainability Impact de Schneider Electric alcanza un hito a medio plazo

La compañía ha realizado notables progresos en soluciones climáticas, en iniciativas de circularidad y en programas de acceso a la energía. Se prevé una aceleración de las actividades de la cadena de suministro sostenible en la segunda mitad del programa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado los detalles de sus resultados trimestrales en materia de sostenibilidad, junto con sus resultados financieros semestrales.

Al final de este trimestre, la empresa se encuentra a medio camino de su programa Medioambiental, Social y de Gobernanza (ESG) que abarca 2021-2025. Al medir y divulgar el progreso cada pocos meses, Schneider Electric garantiza un enfoque constante a lo largo de toda la empresa para cumplir los 11 objetivos globales y cerca de 200 objetivos locales del programa.

Los dos primeros años y medio del programa se han caracterizado por una expansión importante de sus iniciativas para facilitar el acceso a una energía limpia y fiable, sobre todo en la India. El crecimiento constante de los ingresos de impacto y los continuos esfuerzos por ahorrar y evitar las emisiones de CO2 de los clientes también han contribuido a los avances logrados.

Tras la estructuración y el despliegue de iniciativas relacionadas con el compromiso de la cadena de suministro, empiezan a verse resultados en los envases y materiales sostenibles y en la reducción de las emisiones de los principales proveedores. Al sumar su iniciativa de trabajo digno, Schneider Electric espera acelerar sus esfuerzos integrales de cadena de valor sostenible de aquí en adelante.

"Nuestras iniciativas de impacto en la sostenibilidad son de tipo transformador, no de tipo rápido. Aunque algunas necesiten más tiempo para ponerse en marcha, esperamos que ofrezcan resultados significativos en la segunda mitad del programa", ha dicho Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer de Schneider Electric. "Con solo dos años y medio por delante para alcanzar nuestros objetivos climáticos y sociales, necesitamos mantenernos centrados y movilizados para estar a la altura de nuestros principios de empresa de impacto: hacer bien para hacer el bien, y viceversa, y hacer que todos se suman en este camino".

Aspectos ESG destacados del segundo trimestre:

11 iF Design Awards recibidos por sus productos dedicados a la eficiencia energética y la circularidad.

Número 1 en la lista Gartner Supply Chain Top 25 para 2023 tras ocho años consecutivos en ella.

Alianzas con Administraciones Públicas y CEOs en el plan de acción Versailles 10x10 para duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética para 2030 en la conferencia mundial anual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

97,67% de los accionistas apoyaron el plan de descarbonización de Schneider Electric en la primera moción Say on Climate.

Reconocidos en los Premios a la Transparencia 2023, con un premio especial a la información ESG de alta calidad.

Certificados por la Fair Wage Network por garantizar que todos los empleados son valorados y remunerados justamente por su trabajo. Al final del trimestre, la puntuación global del Impacto de la Sostenibilidad de Schneider Electric (SSI) fue de 5,28, encaminado para alcanzar el objetivo de 6 sobre 10 para finales de 2023.

