Nueva ósmosis de flujo directo de nueva generación, Family Plus

Por promover un modelo autosuficiente y que no genera contaminación, en los últimos años, los sistemas de ósmosis directa se han convertido en la alternativa preferida para las empresas de filtrado de agua.

Una de las empresas que ofrece este servicio es Family Plus, que cuenta con un mecanismo de ósmosis de flujo directo de nueva generación, considerado como uno de los más efectivos del mercado español. De esa manera, las personas pueden reemplazar el agua embotellada por un método sostenible que además permite generar un ahorro importante.

Sistema de ósmosis directa de nueva generación con tecnología Plus Direct, de Family Plus El sistema ultra compacto de ósmosis directa Family Plus está disponible a un precio promocional de 349,99 € y es fabricado con una tecnología patentada Plus Direct que evita el desperdicio de agua. Este modelo se instala debajo del fregadero con mucha facilidad, debido a que se trata del sistema de flujo directo más pequeño que existe en el mercado.

Inmediatamente después de su instalación, los clientes pueden disfrutar del agua de calidad durante todo el año, con la ventaja de que es más rentable que comprar las pesadas garrafas de plástico. A pesar de que es necesario realizar una inversión en apariencia considerable al inicio, este sistema de ósmosis directa es completamente amortizable en el primer año. Ya que muchas familias gastan alrededor de los 500 euros al año en agua embotellada.

Por otra parte, Family Plus dispone de varios juegos de filtros intercambiables y membranas compuestas para llevar a cabo el mantenimiento en caso de ser necesario. En ese sentido, los usuarios reciben un aviso preventivo para el cambio de filtros, gracias a que cuenta con un sistema automático diseñado para detectar su vida útil.

Beneficios de los sistemas de ósmosis Family Plus El principal beneficio de la ósmosis directa Family Plus es que ingerir agua de calidad, junto a un estilo de vida saludable, son acciones que reducen el nivel de oxidación del organismo. Como resultado, las personas tienen la posibilidad de reforzar el sistema inmunológico, por lo que se ha convertido en una alternativa recomendada para la vida diaria.

Otro de los beneficios del sistema ósmosis de flujo Direct Plus es que contiene una función autoclean, motivo por el que la propia ósmosis se limpia internamente mediante un filtrado antibacteriano. Además, el mantenimiento del equipo es tan sencillo que cualquier persona puede hacerlo en menos de 15 segundos sin requerir asistencia profesional.

Para garantizar la tranquilidad de los clientes, los sistemas para ósmosis directa de Family Plus cumplen con todas las normativas de seguridad y sanidad nacionales e internacionales. Asimismo, la compañía ofrece un servicio posventa en cualquier producto anunciado en la página web, con el objetivo de solucionar las dudas e inquietudes de los usuarios.