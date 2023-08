5 sueros faciales que aplicar en los labios para que estén más rellenos y evitar el código de barras según marcas como Medik8 y Perricone MD

Aunque usar bálsamos es lo más común, los sueros pueden aportar todo lo que se necesita para presumir de labios jugosos y sensuales y despedirse así del temido código de barras Pablo Neruda escribió uno de los versos más bonitos de la historia: "en un beso, sabrás todo lo que he callado". Y razón no le faltaba al poeta porque los besos y, por lo tanto, los labios, dicen mucho de una persona. Junto con el contorno de los ojos, el de la zona peribucal, como le llaman los expertos, es una de las zonas en las que antes se hacen visibles los signos de la edad. Para tener unos labios bonitos, hidratados y jóvenes, los sueros son ese cosmético que nunca se habría planteado aplicar y que hacen tanto bien (o más) que los bálsamos labiales: rellenan, hidratan, nutren, rejuvenecen e, incluso, exfolian.

¿Los labios pueden rejuvenecer?

"El contorno de los labios es una de las zonas del rostro en la que más se notan los signos de la edad porque la piel en esa área es más delgada y sensible que en otras. Además, hay que tener en cuenta que los labios están constantemente en movimiento, lo que hace que las líneas de expresión se formen más fácilmente alrededor de ellos por mera repetición", advierte Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

A medida que se envejece, la producción de colágeno y elastina en la piel disminuye y en el contorno de los labios esto es extremadamente visible. "Con el paso de los años, la piel de la zona peribucal se vuelve más delgada y pierde su elasticidad y, como consecuencia, aparecen líneas finas, arrugas y pliegues alrededor que pueden hacer que la persona parezca mayor de lo que realmente es", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Y ahora, la duda es: ¿se pueden rejuvenecer los labios? Claro que sí. Es importante mantener una buena hidratación, proteger la piel del sol y evitar fumar, pero los cosméticos que se apliquen serán la clave."Lo más común es aplicar un bálsamo de labios, pero los sérums pueden hacer mucho bien por el código de barras y por la jugosidad de tus labios. Además, como tienen una textura muy ligera, se absorben rápido y no resultan nada pesados", aconseja Marta Agustí, técnica cosmética y prescriptora en Purenichelab.com. Y añade: "a la hora de elegir un sérum para el contorno de los labios es importante que contengan ingredientes como ácido hialurónico, omegas o retinoides porque son los que pueden ayudar a mejorar la hidratación, la elasticidad y rellenar la piel en esa zona y, por lo tanto, parecer más jóvenes".

Rellena e hidrata

Con el paso de los años, la piel tiende a perder volumen y el ácido hialurónico es el encargado de rellenar esas arruguitas que se conocen como código de barras. "El ácido hialurónico aporta humedad a diferentes niveles cuando se trabaja con distintos pesos moleculares, hidratando en profundidad y consiguiendo que la piel del contorno de los labios tenga mayor volumen y esté más suave. A su vez, también reduce la aparición de las arrugas y las líneas finas de expresión", dice Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, es un suero con Ácido Hialurónico de triple peso molecular y extracto de Okra, que hidrata y suaviza la zona del código de barras. Cuenta con antioxidantes como la centella asiática que protege de los radicales libres, principales agentes del envejecimiento. 55 € en Byoode.com

Oxigen Booster de Omorovicza administra moléculas de oxígeno al tejido, además de aportarle ácido hialurónico, gluconato de cobre, polisacáridos y un complejo termal exclusivo de la firma que aprovecha todos los beneficios minerales de las aguas del lago Héviz de Hungría. 69€ en Purenichelab.com

Reafirma y nutre

La pérdida de firmeza pide a gritos vitamina F, compuesta por Omegas 3, 6 y 9, ácidos grasos esenciales que serán los que crearán esa sensación agradable de nutrición profunda. "Si el contorno de los labios está irritado e incluso, como solemos decir, pelado, lo mejor son los ácidos grasos de los Omegas 3, 6 y 9 porque, además de reafirmar, también nutren. Son los encargados de intensificar la barrera hidrolipídica de la piel", señala Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

Cold Plasma Plus+ Advanced Serum Concentrate, de Perricone MD, trabaja con Omegas 3, 6 9 para reforzar la función barrera de la piel y aportarle ácidos grasos esenciales; con principios como el tripéptido de cobre y el gluconato de cobre para mejorar la elasticidad y firmeza del rostro y vitamina C Ester para mejorar la síntesis de colágeno, unificar el tono de la piel e iluminarla. 130,40 € en Perriconemd.es

­Rejuvenece

Si los retinoles han enamorado en el tratamiento del rostro, también se pueden usar en el contorno de los labios porque no hay mejor rejuvenecedor que él. Eso sí, si se es una alumna aventajada en el mundo de los retinoles, ya se sabrá que r-retinoato, en materia antiedad y por lo cómodo de aplicar que es, no tiene rival. "El r-Retinoato es un híbrido de retinol y ácido retinoico con muchas ventajas. Se puede aplicar de día y de noche, lo que no ocurre con el retinol tradicional y es ocho veces más potente, además trabaja en la renovación celular de la piel. Y regenera nuevas capas que poco a poco van pasando a la superficie. ¿El resultado? Una piel más rica en colágeno, con menos arrugas y finas líneas", aclara la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio.

Y como la zona del contorno de los ojos es muy similar a la del contorno de los labios (ambas son muy finas) r-Retinoate Day & Night Eye Serum de Medik8, que trabaja con r-Retinoato, para ser utilizado por las pieles más sensibles, es uno de los mejores cosméticos para borrar las arrugas del código de barras. 129 € en Medik8.es

­Exfolia

La piel, de forma natural, no se autoexfolia, es decir, necesita ayuda para regenerarse y eliminar las células muertas. "Pensemos en que las células muertas suelen estar encadenadas a las nuevas y por sí mismas no se van a desprender y necesitan colaboración para lograrlo. Y es ahí donde entran en juego los cosméticos exfoliantes, que sirven de aceleradores para que la piel se regenere más rápido y mejor, retrasando su envejecimiento", relata Natalia Abellán, responsable técnica de Ambari.

PM Active12 Serum de Ambari lleva un 12% de alfahidroxiácidos combinados con bakuchiol para promover el efecto antiedad sin irritar. Cuenta con este hongo Maitake por su capacidad cicatrizante y por su potencial para ayudar a la piel a sintetizar más colágeno. En sinergia con los hidroxiácidos y el CBD, dota a la piel de un cóctel completo de principios exfoliantes, regeneradores y antiinlamatorios. 122 € en Purenichelab.com

­Aquí otros productos específicos para labios

Mutiny, bálsamo reparador de Medik8 con escualano, aceite de espino amarillo rico en omegas y ácido hialurónico. 25 € en Medik8.es

No Makeup Lipstick de Perricone MD crea un velo sobre los labios que realza el tono natural, haciendo un efecto relleno por su riqueza en ácido hialurónico. El tono Original Pink se adapta además al tono de los labios. 24,80 € en Perriconemd.es