Lidia Crochet Tricot, una tienda online de algodón mercerizado

Para darle al tejido de hilo y fibra de algodón un acabado brillante y mayor resistencia, se utiliza el proceso de mercerización.

A este tipo se le conoce como algodón mercerizado, y se utiliza generalmente en el croché y ganchillo, pero también en textiles del hogar y en ropa de cama como fundas, sábanas, bajeras, entre otros.

Información sobre el algodón mercerizado El proceso de mercerización del algodón es sumamente sencillo. Consiste en sumergir o pulverizar el hilo de algodón, o de poliéster con recubrimiento de algodón, en un compuesto de hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, para luego pasar por un baño de solución ácida con la finalidad de darle brillo, resistencia y mejor fijación a la tintura.

Este proceso tiene numerosos beneficios, entre ellos afina y empareja la fibra de algodón, evitando que se abran las hebras al tejer, también permite que la hebra adquiera mayor durabilidad, así se deforma menos con el uso y se vuelve resistente al moho.

A diferencia del algodón orgánico, cuyo uso es el más recomendado en prendas para bebés y personas de piel sensible y propensas a desarrollar alergias, el algodón mercerizado es más resistente y tiene mayor vida útil, siendo más idóneos en prendas del día a día y de uso frecuente.

Características y propiedades del algodón mercerizado Para garantizar un algodón mercerizado de calidad, se selecciona el mejor algodón de fibra larga y extralarga para mercerizar y, tras este proceso, las hebras de este material se vuelven más duraderas y resistentes al desgaste, tolerando una mayor cantidad de lavados; conserva también su forma a la perfección y sin presencia de gránulos; sus colores se vuelven más vibrantes y brillantes, logrando que no se desvanezcan tras su frecuente uso; el algodón se vuelve mucho más suave y sedoso, no se encoge con el lavado y es más fácil de planchar y con menores probabilidades de tener arrugas.

