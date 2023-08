Podemos y Sumar odian a los trabajadores

Podemos nos asegura que no despide por placer, sino porque no le queda otro remedio. Porque la organización no es económicamente viable. Lo mismo cabe decir de los ajustes de plantilla empresariales: no se producen por gusto, por sadismo empresarial, sino por necesidad económica. Porque la empresa o alguna sección de la empresa, han dejado de ser económicamente viable.

Pero esto que es algo que Podemos entiende tan bien, porque les afecta a ellos y no le queda otro remedio que entenderlo y que vivirlo en sus propias carnes, es algo que cuando afectaba al sector empresarial, Podemos no entendía tan bien. Y no ya el militante raso de Podemos, sino algunos de sus principales dirigentes de entonces y no sé si de ahora.

Cuando los ERES de Alcoa en Avilés y La Coruña, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias decían que no se puede consentir, pero parece que el ERE de Podemos sí lo pueden consentir, e incluso promover ellos mismos. Debe de ser que en este caso ya no están con sus trabajadores y con sus familias. Porque aquí juntas no quieren parar ese ERE. Al contrario, lo quieren aprobar para intentar salvar los muebles de Podemos.

Igual es que oponerse a un ERE con el dinero ajeno, siempre es más sencillo que oponerse al ERE con el dinero propio. El gobierno de Podemos tiene que intervenir urgentemente a Podemos para parar el ERE de Podemos. Y yo me pregunto, ¿no será que en realidad Podemos y Sumar sienten por los trabajadores lo mismo que le achacaban a los empresarios?