La verdad, el octavo pasajero

En el grave momento en el que empiezas a enseñar a otro que dos más dos suman cuatro, lo estás matando. Porque, una vez que el otro lo sabe y a no ser que éste pierda la memoria, ya no tiene remedio, ya nunca volverá a ser el mismo. Por eso, si no quieres ser responsable de la terrible muerte de una, de cientos, de millones de personas, es preferible cerrar la boca.

Que me perdone Gabriel Celaya pero, al sentenciar que la poesía es un arma cargada de futuro, en ese momento estaba haciendo perder el tiempo a miles de millones de personas debido a que se puede poetizar la mentira...

De alguna manera, al escuchar la verdad se nos despega la costra, morimos a la vaina (el ego) y de nosotros surge la mariposa (la conciencia). Escribo esto como aquel que camina sobre huevos: procurando medir mis palabras para que me acusen de ser un homicida, quiero ser un asesino en serie. Pero el mérito no es mío, es la verdad la que mata.

Por lo tanto, si no quiere morir hoy, más vale que pare aquí. La verdad es un monstruo que pone sus huevos en su cabeza, lo posee y lo transforma. ¿Por casualidad ha visto la película “Alien, el octavo pasajero”?

La verdad es algo así y cuando el bicho está listo para salir, nace y usted jamás volverá a ser el mismo. Será un poseso y caminará como un muerto viviente, así como camino yo... En fin, le aconsejo que olvide lo que ha leído y siga con su anodina, alienada y monótona vida.