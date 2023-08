Cierre de Els Ports de Horta de Sant Joan

Por segunda vez me han echado de la montaña. Fue en Horta de Sant Joan (Tarragona), donde me cerraron la puerta por segunda vez y no lo comprendo. No me entra en la cabeza que en Beceite, que está a 25 km y es de Aragón, se pueda pasear por sus cumbres y barrancos y en Horta no.

Dice la Wikipedia que el 20 de julio de 2009 un incendio afectó al parque natural de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona). Pese a que en un primer momento se creía que el incendio había sido provocado por un rayo, posteriormente se demostró que el incendio fue causado por dos jóvenes al encender una hoguera.

El incendio afectó a unas 1140 hectáreas de vegetación, principalmente de pino blanco. Perdieron la vida 5 bomberos de entre 31 y 47 años mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego y uno de ellos resultó gravemente herido. Un súbito cambio de viento les sorprendió, aunque los efectivos se taparon con una manta ignífuga, murieron o quedaron muy malheridos. Los dos supervivientes fueron traslados al Hospital Valle de Hebrón de Barcelona.

Es una desgraciada fatalidad la acontecida en Horta de Sant Joan y yo lo lamento mucho. Pero eso no es motivo para cerrar Els Ports para siempre. Y principalmente, cuando hay más enamorados de aquella espectacular zona. Por favor, ¡ya vale!