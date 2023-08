​Vacaciones y reflexión

Quien más quien menos, en estos días está pensando y/o pasando sus vacaciones. Unos porque están muy cansados, otros porque están deseando estar más con los hijos, otros porque tiene un recuerdo espléndido del año anterior. En fin, en general las necesitamos, nos viene bien. Y, sin embargo, luego se encuentra uno a ciertas personas, a veces muchas, que no saben disfrutar, que no saben cambiar, que no saben hacer cosas que no harían durante el curso.



Elizabeth von Arnim escribió a principios del siglo pasado una novela sobre las vacaciones: “Abril encantado”. Se reeditó en España en 2014 y ha vuelto a tener más ediciones recientes. Trata de las reacciones de cuatro mujeres muy distintas que coinciden en un mes de abril en Italia en un castillo medieval. Las situaciones que se dan son complejas, simpáticas, pero manifestando como en el interior de cada uno puede haber egoísmos e ignorancias grandes sobre la psicología de las personas.

Seguramente en algunas vacaciones pueden ocurrir cosas como las que se narran en esta historia. Aburrimientos, egoísmos, comparaciones y, casi sin pretenderlo, un encuentro con la propia conciencia. Realmente si nos quedáramos con esto último, una ocasión de paz y reflexión, servirían para mucho más de lo que se había previsto.

De una de las protagonistas de la novela se cuenta, en los primeros días de tranquilidad: “Lo que le preocupaba era que ese día había sido totalmente incapaz de centrar su atención en algo, y no había hecho nada más que vagar inquieta desde el cuarto de estar hasta las almenas y de vuelta otra vez.

Hoy había sido un día desperdiciado, y cómo le desagradaba el desperdicio”. De esa manera, esa mujer ya mayor, de la que se podría esperar una cierta experiencia, ha conseguido aprender algo nuevo. Si se lo hubieran dicho antes no se lo habría creído.