Logomaquia sectaria

En el grave momento en el que empiezas a enseñar a otro que dos más dos suman cuatro, lo estás matando. Porque, una vez que el otro lo sabe y a no ser que éste pierda la memoria, ya no tiene remedio, ya nunca volverá a ser el mismo. Por eso, si no quieres ser responsable de la terrible muerte de una, de cientos, de millones de personas, es preferible cerrar la boca.