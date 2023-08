Los “ratas” viven del cuento, engañan, roban carteras en los tranvías y se ríen de la ley porque… cuando nos echa mano la policía/estamos seguritos que es para un día… y si no, se cambian las leyes para indultar “ratas” de zarzuela aunque no lo digan “los ratas” de “La Gran Vía”. Y cuando los meten en el “Saladero” (la cárcel del Madrid de “los ratas”) y los sueltan al día siguiente, afirman que… así tan sólo se puede apreciar/ lo que vale luego tener libertad.



Pero hay una gran diferencia: “los ratas” de “La Gran Vía”, caen bien, son simpáticos y hasta hacen pasar buenos ratos a la ciudadanía y cuando comparecen en público los aplauden y nadie los abuchea.

Y lo mejor de todo es que “los ratas” de zarzuela no tienen pretensiones, no presumen de lo que no son, no amañan currículos, no conquistan unanimidades y ni siquiera tienen a mano el BOE, ni las encuestas de intención de voto.

“Los ratas”, no se meten en las vidas de los demás, ni hacen leyes para dirigir conductas, ni intentan que nadie piense como ellos. No pretenden ser más de lo que son, no se pavonean y no engañan o intentan engañar sobre la naturaleza de sus “quehaceres”. No van de altruistas, ni cuentan que están al servicio de los demás y no hablan de su conciencia.

Y lo que es muy de agradecer, no comparecen ante ningún micrófono sin preguntas o con preguntas.