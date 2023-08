Sobre las formaciones en programación para videojuegos en Universal Arts School

Una profesión que se encuentra en auge es la programación de videojuegos, ya que hay una competencia muy alta, sumado a la alta demanda de cada vez más jugadores.

Ahora mismo, la escuela Universal Arts School, reconocida internacionalmente en la formación en 3D, animación, cine digital, VFX y videojuegos, tiene disponibles formaciones en programación para videojuegos, mediante el uso de potentes herramientas de vanguardia como Unity y Unreal Engine. A continuación, se detallará un poco más en qué consiste esta formación y las ventajas de estudiar esta carrera en una escuela de prestigio internacional como esta.

Formación en programación de videojuegos con Unity y Unreal Engine Universal Arts School es una escuela de animación, cine digital, videojuegos, efectos especiales y animación 3D, con sede en Valencia, y en Los Ángeles, California. Actualmente, esta escuela está ofreciendo formaciones en programación para videojuegos con Unity y Unreal Engine, dos softwares de última generación para el desarrollo de videojuegos. Aquí los estudiantes aprenderán a programar videojuegos en estos dos de los motores de videojuegos más potentes y utilizados en la industria, con los cuales se han creado juegos como Pokémon GO, Super Mario Run, Assassin Creed Indentity, HearthStone y muchos otros. En esta formación aprenderán y profundizarán en áreas clave como el lenguaje C+, C y C#, así como a desarrollar un proyecto final utilizando las técnicas, los conocimientos y las herramientas dadas durante la formación. Estas formaciones están disponibles en distintas modalidades, presencial, online, y telepresencial. El estudiante podrá elegir la que le parezca más conveniente.

Descubrir las salidas laborales para los profesionales en la programación de videojuegos Quienes se titulan como profesionales en la programación para videojuegos, y más los que dominan softwares como Unity o Unreal, tienen multitud de salidas laborales bien remuneradas. En concreto, uno de estos profesionales puede trabajar en compañías de la industria, en puestos como programador de videojuegos, programador de motores de juegos, diseñador de videojuegos, productor de videojuegos, guionistas, diseño y desarrollo multimedia, programador de aplicaciones, diseñador y desarrollador web, entre muchos otros. A esto hay que sumar que Universal Arts School cuenta con una de las bolsas de empleo más avanzada del mercado, lo que sumado a la asesoría y guía que ofrecen a sus alumnos, garantiza que estos puedan alcanzar el éxito como profesionales.

Para inscribirse en la formación de programación para videojuegos ofrecido por esta escuela, lo que hay que hacer es acceder al sitio web de la misma y rellenar el formulario correspondiente. Esta formación está disponible para cualquier persona, pero se realizará una prueba de acceso obligatoria.