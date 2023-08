Bastilipo proporciona una amplia gama de ventiladores de techo con mando

Los beneficios del ventilador de techo son varias, ya que, al mover el aire, la sensación térmica es mucho más cómoda.

En caso de no contarse con ventiladores de techo, la mayoría de días en el verano es necesario usar el aire acondicionado, por lo que es habitual que las viviendas ubicadas en la costa usen el ventilador de techo como su sistema de climatización preferido en verano. Por este motivo, Bastilipo ofrece una amplia gama de ventiladores de techo con mando.

Una empresa avalada por su trayectoria Bastilipo es una empresa fabricante con más de cuarenta años en el mercado. Su vasta experiencia les ha permitido adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado, para lo cual disponen de una amplia gama de modelos, desde los más vanguardistas como su modelo Miami hasta los más clásicos y económicos.

Conocedores del mercado actual, en Bastilipo, cuentan con herramientas modernas que permiten a sus clientes acceder cómodamente a sus servicios. Asimismo, cuentan con un servicio técnico de posventa conformado por especialistas capacitados para poder resolver las dudas de los instaladores y brindar a sus clientes consejo sobre el óptimo uso de sus productos.

¿Cuáles son las ventajas de los pequeños aparatos electrodomésticos de ventilación? Los ventiladores de techo presentan grandes ventajas por sobre otros dispositivos de refrigeración, motivo por el cual han podido mantenerse vigentes en el mercado a pesar del paso del tiempo. En primer lugar, lo que los convierten en un gran aliado de los hogares es que el frescor que generan es natural y saludable, lo cual hace que sean una herramienta ideal para refrescar a niños pequeños y bebés. Otra de las ventajas del uso de ventiladores de techo con mando es que el ruido que producen es prácticamente nulo, por lo que aportan frescor sin perturbar la paz de los ambientes, sobre todo en aquellos modelos vanguardistas que cuentan con motor DC de corriente continua.

Gracias a los avances de la tecnología, este tipo de dispositivos son altamente eficientes, lo cual los convierte en una alternativa económica y sencilla a los aires acondicionados. Esto se debe a que los ventiladores presentan precios más asequibles e instalaciones más sencillas, con un bajo mantenimiento que no implica la necesidad de acudir a limpiezas recurrentes como la de filtros.

Asimismo, el gasto de los ventiladores respecto a los aires acondicionados es hasta treinta veces menor, ya que los ventiladores consumen menos de un céntimo por hora. A los fines de proteger la salud de las personas, los ventiladores no resecan las mucosas ni albergan bacterias en sus filtros, por lo que no producen infecciones respiratorias. Por otra parte, los ventiladores de techo colaboran con la decoración de los espacios, con diseños adaptables gracias a la gran cantidad de modelos disponibles.

Debido a la gran variedad de ventiladores de techo con mando con la cual cuenta Bastilipo, esta empresa se convierte en una gran aliada de la refrigeración y ventilación en los meses cálidos.