La perspectiva revolucionaria de la gestión empresarial, la 'Dueñología'

Un libro que salió recientemente revela una dinámica fascinante y poco conocida conocida como "propiedad" y adopta un enfoque completamente novedoso de la gestión empresarial.

Este es un concepto no convencional que ha capturado la atención de los especialistas en gestión de empresas y que promete cambiar por completo la mirada en torno a cómo operan las organizaciones. El libro El Dueñólogo del experto en tecnologías y divulgador tecnológico, Héctor Pincheira, es una reveladora obra que explora a fondo la interesante teoría de la dueñología y ofrece valiosas herramientas prácticas para gestionarla de manera efectiva.

Descubriendo la “dueñología” La base de este libro se estructura en el concepto de la "dueñología" con el objetivo de comprender su funcionamiento y darle un valor práctico, de modo tal que los lectores sepan como implementarlo a nivel empresarial.

Teniendo en cuenta que la influencia y el poder no siempre provienen de posiciones jerárquicas evidentes, la “dueñología” es un conjunto de saberes determinados que un empleado posee sobre el gerente o propietario de una empresa, así como la habilidad para utilizar esos conocimientos en beneficio propio. Sin importar su posición oficial, los "dueñólogos", como los denomina el autor, pueden encontrarse en todo nivel de la organización, ya que su influencia trasciende títulos y cargos, lo que les permite ejercer un control sorprendente dentro de la empresa.

El concepto de "dueñología" no solo se aplica en empresas familiares, donde el poder recae en el dueño, sino que también está presente en organizaciones en las que el gerente general u otro directivo ejerce un poder equivalente al de un propietario. Por eso, se trata de un juego de influencia y política que puede moldear significativamente el destino de la organización.

El Dueñólogo: Un viaje por las sutilezas de la Gestión de Empresas El objetivo central de El Dueñólogo es arrojar luz sobre esta dinámica subyacente y brindar a los lectores herramientas prácticas para una gestión de empresas eficiente. En este sentido, el libro explora el camino para saber cómo identificar a los "dueñólogos" y capitalizar su influencia en un activo para la empresa, al tiempo que se construye una cultura organizacional resistente a este fenómeno. La meta es rediseñar las empresas hacia un futuro en el que la "dueñología" sea cosa del pasado, promoviendo un entorno más equitativo y colaborativo.

El autor, Héctor Pincheira, ofrece una perspectiva única para entender las sutilezas de las dinámicas humanas en la gestión de empresas. Su libro está disponible en versión física y digital a través de Amazon, y para aquellos interesados en explorar más sobre el tema, el primer capítulo se encuentra disponible de forma gratuita, como una invitación abierta a descubrir la fascinante realidad de la dueñología.