Iner y Akalipe, una colaboración para dar voz a personas con discapacidad

¿Qué tiene más peso: las capacidades o el talento? Esa fue la pregunta de Iner cuando tuvo la oportunidad de colaborar con Akalipe, un proyecto que impulsa el crecimiento e independencia de las personas con discapacidad en España. Iner se asoció junto a esta marca de ropa para concienciar a la sociedad, además de brindar al colectivo una oportunidad laboral.

La primera camiseta de la colección tiene el diseño de Caco, un joven diseñador de 26 años con Síndrome de Down. Ambas marcas siguen en la búsqueda de nuevos artistas interesados en formar parte de esta colaboración.

Iner y Akalipe lanzan un nuevo proyecto Con la idea de hacerle frente a una problemática que afecta a un gran número de personas con discapacidad, Iner reafirma su compromiso con la sociedad dando inicio a su nueva colaboración con Akalipe.

Esta es una marca de ropa cuyo valor principal es dar un espacio a los diseñadores con discapacidad y promover su inclusión en las empresas. Miki Martín, CEO y fundador de la marca, la creó a raíz de su experiencia viviendo con su hermana pequeña con discapacidad, Carlota. Al no poder expresar sus emociones, encontró el término Akalipe para dar a entender que estaba enfadada y que necesitaba un momento para calmarse.

De allí surgió el nombre de la marca, que ahora cuenta con seis diseñadores con diferentes discapacidades, quienes cuentan sus historias a través de sus dibujos y dan vida a los nuevos proyectos, como es el caso del diseño de la colaboración con Iner.

El primer producto que están promocionando de la serie “La energía que nos une” es la camiseta Sol Solecito, diseñado por Caco, un joven con síndrome de Down y que vive en Valladolid. La camiseta Sol Solecito representa un sol, que es una de las fuentes de energía más potentes y que para Iner tiene un significado muy especial. Además, el sol lleva una camiseta con un número 10. No es casualidad, pues Iner este verano está en su décimo aniversario.

Apoyando el futuro de las personas con discapacidad en el país Además de impulsar el reconocimiento de las personas con discapacidades, Akalipe cuenta con un sistema de remuneración que busca conseguir la independencia económica de los diseñadores. Luego de realizar los diseños, Iner asume los gastos del proceso de venta y marketing, el diseñador recibe el 33 % de los ingresos de cada camiseta. Mientras que el 66 % restante se emplea en actividades de reinversión en promoción y publicidad para impulsar la venta de más camisetas. Lo que se busca con esto es que sea una oportunidad real para que las personas con discapacidad puedan comenzar a construir su futuro económico como cualquier trabajador.

Con este proyecto, Iner quiere llegar a más personas, no solo como una empresa que ofrece un servicio de calidad, sino que también toma acciones para construir una sociedad más justa. Además, actualmente, ambas empresas están en la búsqueda de nuevos diseñadores que quieran participar. Toda la información se encuentra en su plataforma digital.

Iner, un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social Desde su fundación hace diez años, Iner ha demostrado un fuerte compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. La compañía se ha destacado en el sector energético por servicios energéticos sostenibles, como es la instalación de paneles fotovoltaicos que promueven el desarrollo de energías limpias. Su labor contribuye a reducir su huella de carbono y promover un futuro más verde y sostenible. Pero Iner también ha comprendido que su responsabilidad social va más allá de sus operaciones comerciales. Es por ello que ha decidido utilizar su influencia y recursos para marcar una diferencia en la sociedad y contribuir a la inclusión de personas con discapacidad.

Iner y Akalipe han demostrado que trabajar juntos puede llevar a cambios reales y positivos en la vida de las personas con discapacidad. Su enfoque compartido en la sostenibilidad y la responsabilidad social ha abierto el camino hacia una sociedad más inclusiva, donde cada individuo, independientemente de sus capacidades, puede ser valorado y respetado y labrarse un futuro económico.