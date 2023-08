IMEX Products anuncia que no cerrará durante las vacaciones de verano

IMEX Products, empresa fabricante de piezas de grifería para baños y fregaderos, anunció que no cerrará sus puertas durante las vacaciones de verano. Al contrario, la firma de Valencia ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de mudanza a unas nuevas y modernas instalaciones en Picassent.

Asimismo, sus representantes anunciaron que están ejecutando un plan de incorporación de nuevo personal para ampliar los turnos y seguir cumpliendo con las entregas. Este cambio de sede y ampliación de personal es consecuencia del crecimiento que ha sufrido esta compañía, gracias a la aceptación de sus productos.

Un ambicioso cronograma Los representantes de IMEX Products explicaron que el personal y el mobiliario han sido mudados en la última semana de junio, por lo que todas las operaciones y tareas administrativas se están despachando desde la nueva sede. El último paso de la mudanza es el sistema informático, cuyo cambio fue agendado para el último día de junio.

Aunque no disminuirán el ritmo de su trabajo, los representantes de la empresa no descartan que se pueden presentar algunos inconvenientes debido a estos cambios, por lo que los plazos de entrega habituales se podrán extender un poco más.

Nuevo catálogo para este 2023 La empresa informó que su portafolio sigue creciendo con el lanzamiento de nuevos productos. Además, destacaron que en las últimas semanas han venido trabajando con su nuevo catálogo 2023 en grifería de baño y cocina.

Este año la firma ha seguido apostando fuerte por su sello particular: líneas muy depuradas y diseños minimalistas en colores finalizados mediante tecnología PVD.

Comprometidos con la calidad, el diseño y los precios Desde que nació en el año 2001, la firma IMEX Products se ha enfocado en ofrecer productos que combinen excelente calidad, diseño y buen precio. Además, sus fundadores sostienen que estas 3 características no tienen por qué estar reñidas y aseguran que han conseguido conjugarlas en sus catálogos. Aunado a una excelente relación calidad-precio, se encuentra el extraordinario servicio que ofrece su personal al cliente.