Los logros científicos que ha obtenido Biosean desde sus inicios

El turismo sostenible es una actividad que está en pleno auge debido a sus múltiples virtudes y a una mayor conciencia ecológica en la sociedad.

Dentro de este movimiento, el mar es un ecosistema protagonista, tanto por las iniciativas positivas que lo toman como objetivo, como por sus múltiples atractivos.

Esta nueva realidad ha permitido a las empresas que trabajan bajo este enfoque, desarrollar proyectos de investigación marina, logrando que muchas personas se involucren. Un ejemplo es la compañía Biosean, que expone sus trabajos como muestra del rápido avance de la sensibilización de la humanidad por sus mares.

Biosean: logros en investigación marina para sensibilizar a la sociedad Hasta lo que va de 2023, el equipo de Biosean ha participado en diversos trabajos de investigación de distintas instituciones y medios especializados. En la lista se puede mencionar a la revista Science of The Total Environment. Destaca también su participación en el Congreso de la Sociedad de Mamíferos Marinos SMM2022, realizado en Florida.

Los representantes de Biosean resaltan su presentación en el primer capítulo "Inferno", de la recién estrenada serie documental EARTH de la BBC. Además, en 2022 prestaron su colaboración en el proyecto SOCLIMPACT de la Unión Europea como expertos en cetáceos. El año pasado también fueron tomados como referentes y consultores en al menos 4 trabajos finales de grado y de maestría (TFG y TFM) de diferentes instituciones universitarias.

Muchas de esas colaboraciones parten de los convenios que tienen con estas casas de estudios superiores. Trabajan la investigación marina con universidades de España, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Países Bajos.

Mucha gente involucrada para resguardar los mares Biosean es una empresa formada por un equipo de apasionados por la vida marina, a quienes les gusta compartir experiencias a través de salidas turísticas. Durante esas actividades, dirigen e involucran a las personas en programas de avistamiento de cetáceos y tortugas o recolección de datos para la investigación marina.

El equipo de Biosean se amplía mediante el trabajo conjunto con universidades, agentes de Gobierno, asociaciones privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG´s). Actualmente, tienen un convenio de investigación e intercambio con la University of Roechampton de Londres. También participan en la Red de Observadores del Medio Marino en Canarias, que financia el gobierno de esta región.

Por su parte, los alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Católica de Valencia realizan sus pasantías con esta empresa. Es un acuerdo de cooperación en el que los futuros profesionales ponen a prueba sus conocimientos. Gracias a estas y otras vinculaciones, el listado de logros de esta firma de investigación marina aumenta día a día.