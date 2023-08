Extintores Madrid para protegerse de los incendios, con Lumax Extintores

Según las normativas vigentes, los edificios que han sido construidos o rehabilitados a partir de 1996 deben contar con extintores de manera obligatoria. Si bien por ley no es obligatorio, contar con estos equipos de protección contra incendios en inmuebles más antiguos siempre es aconsejable. Además, estos elementos deben pasar una serie de revisiones periódicas y someterse a un mantenimiento adecuado.

Para ello, es posible recurrir a los servicios de Lumax Extintores. Esta empresa está certificada con el sistema de calidad ISO:9002 y ofrece un servicio de asesoramiento, suministro y mantenimiento de extintores Madrid con un año de garantía. Además, esta firma provee bocas de incendio y elementos de señalización y detección de incendios.

¿Qué tipos de extintores existen? Actualmente, existen distintos tipos de extintores que se clasifican según el tipo de fuego que pueden combatir. En su interior, estos equipos de protección contra incendios pueden cargar espuma, polvo ABC, CO₂, agua o aerosoles.

A su vez, los que están dentro de la clase A sirven para combatir fuegos ocasionados por combustibles sólidos como plástico, madera o cartón. En cambio, los de clase B son adecuados para apagar combustibles líquidos como el aceite, la pintura o la gasolina. Además, los de clase C se utilizan en caso de que el fuego esté alimentado por gases como el butano o el propano, entre otras opciones, mientras que los de clase D son apropiados para cocinas y restaurantes, ya que trabajan contra llamas que se alimentan de aceites y grasas tanto vegetales como animales. Por último, los de clase E sirven para apagar fuegos cuyo combustible son metales como el sodio, el aluminio en polvo o el magnesio.

Según indican los especialistas de Lumax Extintores, estos equipos vienen en tamaños estándar de 1,25 o 1,5 kilos, que resultan apropiados para hogares o locales comerciales. Ahora bien, para oficinas o edificios es recomendable adquirir los de 6 kilos de polvo ABC o los de 2 kilos con nieve carbónica de CO₂.

¿Cómo debe ser el mantenimiento de los extintores? En primer lugar, los profesionales de Lumax Extintores recomiendan agitarlos una vez por mes para que el polvo no se asiente. Además, cada 3 meses hay que comprobar que las mangueras, precintos y seguros estén en buen estado. Al mismo tiempo hay que controlar la presión y el peso.

Por otra parte, los extintores deben ser revisados una vez por año por técnicos especializados que deben elaborar un documento a modo de certificado. Por último, cada 5 años un especialista debe hacer una prueba hidráulica.

A través de Lumax Extintores es posible acceder a asesoramiento para comprar extintores en Madrid. Además, esta empresa provee todos los servicios de apoyo necesarios para disponer de estos equipos de protección contra incendios siguiendo con lo que indican las normativas vigentes.