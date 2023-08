Cómo localizar un iPhone perdido, por los especialistas en tecnología de Mundo del Móvil

Las personas a menudo pierden el móvil, sobre todo cuando se encuentran en lugares con mucha gente como conciertos, festivales, fiestas, etc. Además, también pueden ser robados por terceros.

En estos casos, aquellos que tengan un iPhone deben saber que tienen la posibilidad de encontrar el móvil o iPad, gracias a la función Buscar mi iPhone de icloud.com, la cual muestra la dirección en la que se encuentra.

En este artículo, la tienda de reparación de móviles, tablets y ordenadores Mundo del Móvil va a explicar todos los pasos necesarios para que las personas que tienen iPhone activen este modo y lo puedan usar en caso de pérdida.

¿Cómo se activa Buscar mi iPhone? Es fundamental instalar, actualizar y configurar la app de Buscar de iPhone, antes conocida como Buscar mi iPhone, para estar preparado en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Para tenerla preparada, en primer lugar, hay que entrar en la app de "Ajustes" y pulsar en el apartado en el que aparece el nombre del propietario del móvil. Después, se entra en iCloud.

En el caso de que se use iOS 10.2 o anterior, se entra en "Ajustes" y después en iCloud.

Ya en este, hay que desplazarse hacia abajo hasta encontrar "Buscar mi iPhone" y se hace clic. Finalmente, se desliza para activar y enviar la última ubicación. Para ello, es posible que la persona tenga que introducir el ID de Apple.

¿Cómo utilizar la app Buscar de iPhone? La persona siempre debe tener el iCloud activado con su cuenta de Apple y activar la función de búsqueda en iCloud para que sea útil, si no el resto de puntos no podrán llevarse a cabo.

La aplicación Buscar se puede utilizar en otro dispositivo Apple o en la dirección web de Apple para localizar el iPhone perdido o robado. Una vez en la cuenta, se elige el dispositivo que se desea ver en el mapa haciendo clic en "Todos los dispositivos". Por esta razón, como nunca se sabe cuándo se necesitará buscar un aparato, se recomienda que se asocien todos.

Después, el iPhone perdido o robado aparecerá en el mapa y se mostrará la hora en la que estuvo encendido o conectado por última vez, ya sea a través de wifi o datos móviles.

¿Cómo proceder si se comprueba que el iPhone ha sido robado? Tras el uso de la app Buscar, si la persona descubre que el móvil ha sido robado, lo recomendable es emplear el "modo perdido", que hará que el móvil se bloquee, aunque requiere introducir un código.

Por otro lado, si el propietario cree que está perdido, puede mostrar un mensaje con el número de teléfono en la pantalla de bloqueo, por si alguien lo encuentra. Esta opción no se puede utilizar en caso de robo.

Asimismo, cabe destacar que cuando se pone el dispositivo en modo perdido, cualquier información de alta seguridad que se haya agregado, como los métodos de pago, se suspende.

Finalmente, Mundo del Móvil recomienda que en caso de robo del iPhone se acuda a la policía para denunciar, la cual solicitará el IMEI del móvil. Además, añaden que es importante que se cambien todas las contraseñas que se usaban previamente para evitar más problemas.