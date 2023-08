Indicaciones para el reseteo de un Samsung con Mundo del Móvil

Actualmente, Samsung es una de las marcas de móviles más vendidas a nivel mundial. Esta firma es una de las principales competidoras de iPhone, no solo por los diseños de última generación que presenta, sino también por la calidad y el buen funcionamiento de sus dispositivos a un precio inferior.

Sin embargo, muchas veces, la tecnología puede fallar y dar errores y, a la mínima de cambio, los usuarios no se pueden permitir comprarse otro teléfono móvil. Es por eso que Mundo del Móvil, una empresa experta en las nuevas tecnologías, aporta algunas claves sobre cómo resetear un Samsung. Este procedimiento consiste en el restablecimiento a modo de fábrica, lo cual es una solución muy útil para acabar con muchos de los errores que presentan los teléfonos. El mal funcionamiento o ralentización inexplicable de los terminales Samsung se pueden corregir con este procedimiento.

¿Cuáles son los pasos a seguir para resetear un dispositivo Samsung? Antes de nada, se debe hacer una copia de seguridad de los datos, ya que el hard reset o restablecimiento a modo de fábrica dejará el teléfono como estaba antes de comprarlo. Entonces, se puede perder toda la información personal, incluyendo archivos, fotografías, etc. También se desinstalarán todas las aplicaciones y actualizaciones que no venían en la instalación original de fábrica.

Cabe añadir que es importante que el móvil tenga mucha batería, ya que este procedimiento tardará un poco. Después de asegurarse este paso, hay que ir al menú “Ajustes – Cuentas – Copia de seguridad – Restauración”. A continuación, presionar donde se lee “Restauración de datos de fábrica” y pulsar en “Restablecer dispositivos”.

Después de esto, el teléfono empezará a formatearse. Tras unos minutos, se reiniciará y se podrá configurar el sistema tal y como se tenía antes.

Otras maneras de resetear un Samsung Aunque la anterior es la forma más usada de resetear un Samsung, también se puede hacer desde el marcador, escribiendo la siguiente combinación de caracteres y números: *2767*3855#.

A su vez, existe un método que funciona en cualquier Android y que consiste en, una vez apagado el móvil, encenderlo presionando simultáneamente la tecla de subir el volumen y el botón de encendido.

Una vez que el teléfono vibre, se iniciará el menú recovery. Después, se ha de marcar la opción Wipe data factory reset y esperar a que se reinicie el teléfono.

