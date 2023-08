Adelgazar y perder peso con los servicios del centro especializado Cuerpo Libre

El sobrepeso, la obesidad y la acumulación localizada de grasa son factores que acortan la esperanza de vida y aumentan el riesgo de padecer problemas graves de salud en un futuro.

Al mismo tiempo, estos trastornos no solo repercuten negativamente desde una perspectiva estética y sanitaria, sino que también afectan tanto su calidad de vida como autoestima, como en el caso de la celulitis.

En este sentido, Cuerpo Libre es un centro especializado en adelgazamiento y nutrición de Madrid que mediante el Método Cuerpo Libre ayuda a sus pacientes a adelgazar y perder peso con tratamientos personalizados y externos no invasivos.

Cuerpo Libre ayuda a los pacientes a adelgazar y perder peso “con una sonrisa” El centro de adelgazamiento Cuerpo Libre, que actualmente funciona en la Clínica de Móstoles (Madrid), desarrolla un método que hoy en día es toda una referencia para quienes buscan adelgazar de una forma sencilla y saludable.

El procedimiento de la firma, que reúne más de 25 años de experiencia, gira en torno a cinco pilares principales: diagnóstico, plan de adelgazamiento, el incentivo de aprendizajes saludables, reafirmación y mantenimiento.

El Método Cuerpo Libre, en el caso de las personas que sufren sobrepeso u obesidad, facilita una eliminación tanto del peso generalizado y la grasa localizada como de la celulitis con tratamientos naturales personalizados y externos que no requieren de píldoras o medicinas.

De esta forma, los pacientes pueden recuperar su salud y autoestima, modelar adicionalmente su figura y mantener los resultados conseguidos en el tiempo.

Para tal fin, el establecimiento sanitario despliega una serie de técnicas individuales o combinadas en función de cada problemática. Entre ellas, se encuentran las ondas térmicas, que son una técnica de aplicación externa y localizada que quema las grasas de un modo natural y no invasivo; la drenoterapia, que contribuye a disolver los cúmulos de grasa corporal del cuerpo; y el uso de la tecnología Vela – que combina radiofrecuencia y luz – para solucionar problemas de celulitis.

La presoterapia corporal, por su parte, es un tratamiento combinable con otras terapias que ayuda a liberar toxinas, combatir la “piel de naranja” y moldear el cuerpo, eliminando el volumen de las zonas localizadas.

Un método eficaz para combatir la celulitis La celulitis es un trastorno metabólico que provoca la acumulación irregular de tejido adiposo en forma de nódulos y hoyuelos que dan el característico aspecto de “piel de naranja”. Si bien su ubicación es diversa, estos depósitos de grasa abultada suelen localizarse bajo la dermis en nalgas, muslos, caderas, abdomen o incluso en los brazos.

Según especialistas, esta afección no es propia únicamente de las personas que padecen sobrepeso u obesidad, y tiende a afectar a más del 90 % de las mujeres. Los profesionales del centro madrileño de adelgazamiento, mediante el Método Cuerpo Libre, tratan la celulitis en los casos de la mujer inactiva y con piel blanda y también en deportistas que presentan un tejido más endurecido.

Cabe mencionar, que antes de cualquier tratamiento, la clínica realiza un diagnóstico previo de la persona (edad, constitución, actividad física, etc.) para determinar el tipo de terapia a aplicar; junto con controles periódicos de peso y volumen, un plan de reeducación alimenticia y demás acciones supervisadas por médicos y dietistas titulados.