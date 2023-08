DoGood People, el software de sostenibilidad para un futuro responsable

En 2015, la Organización de Naciones Unidas adoptó una hoja de ruta con la que espera combatir de manera eficaz la pobreza, proteger el planeta y proporcionar bienestar y paz a las personas.

Esta hoja de ruta se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS sugeridos por la ONU para que los países puedan garantizar un buen futuro a sus habitantes. Para lograr resultados duraderos, la industria debe adquirir compromisos reales en materia de sostenibilidad. Es por eso que en DoGood People han desarrollado un software de sostenibilidad que permite a las empresas cumplir con sus ODS a nivel interno y externo, formando e involucrando a los empleados en la estrategia de sostenibilidad, para que la sostenibilidad se viva en el día a día de las compañías.

Apostar por un mejor futuro Para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas deben comprometerse de manera directa con generar acciones que desemboquen en impactos positivos para el medio ambiente y el contexto social en el que se desenvuelven, administrando responsablemente sus activos. Esta exigencia se enmarca en el programa Environmental, Social, and Governmental (ESG) corporativo, el cual se encarga de presentar los criterios mínimos para que corporaciones e inversionistas cumplan con sus metas de desarrollo sostenible. La herramienta que ofrece DoGood People se encarga de activar, gestionar y trackear el impacto ESG que generan los empleados, para que de esta manera las empresas puedan justificar el impacto de sus acciones sostenibles en los EINF (Estados de Información no Financiera).

El interés de DoGood People es el de facilitar a las empresas las herramientas necesarias para gestionar y administrar sus proyectos de responsabilidad social y cuidado ambiental, no solo para cumplir con los requisitos impuestos por los gobiernos para garantizar el cumplimiento de las normativas, sino también para crear una cultura sostenible que sea transversal en toda la compañía. Gracias a este DoGood People, empresas como Siemens Gamesa, BBVA, Vueling, Cepsa, entre otras; han podido implementar una cultura de la sostenibilidad en su operación y sus productos, desarrollando diferentes proyectos que han impactado positivamente en las comunidades en las que actúan.

App para gestionar el desarrollo sostenible corporativo Con el software es posible activar y monitorizar el impacto ESG a través de una serie de retos sostenibles que los usuarios reciben en la app DoGood en sus móviles. Con su usuario y contraseña, cada empleado puede cargar los avances de los retos sostenibles a los que está inscrito, recibiendo recompensas y aportando su granito de arena para construir un mejor futuro para su empresa y su entorno. De esta manera, fomenta la cultura sostenible dentro de la empresa, generando hábitos que más adelante brinden beneficios a los miembros de la organización y a sus clientes.

