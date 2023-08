"La rehabilitación del suelo pélvico es determinante para prevenir y tratar la incontinencia urinaria y las disfunciones sexuales"

"La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina y genera un problema social e higiénico al que la padece", explica Sara Esparza, fisioterapeuta especializada en uro-ginecología, responsable de rehabilitación de suelo-pélvico en Policlínica Gipuzkoa "La incontinencia urinaria -explica Sara Esparza- se define como la pérdida involuntaria de orina y genera un problema social e higiénico al que la padece. Afecta mayoritariamente a mujeres y se estima que el 30 por ciento de las mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años sufren pérdidas de orina". Esta fisioterapeuta especializada en uro-ginecología, responsable de rehabilitación de suelo-pélvico en Policlínica Gipuzkoa, vicepresidenta de la Sociedad Española de Pelvi-Perineología, y profesora de uro-ginecología en la Escuela Universitaria Gimbernat y en la Universidad Autónoma de Barcelona defiende la importancia de mantener un buen tono muscular del suelo pélvico para prevenir infecciones, incontinencias y disfrutar de unas relaciones sexuales satisfactorias con el paso de los años y argumenta los beneficios de la rehabilitación de suelo pélvico para ello.

"En el caso de los hombres -explica- es diferente y sólo un diez por ciento padece incontinencia urinaria. Aunque a partir de los 65 años afecta a un veinte por ciento y a partir de los 85 años a un 50 por ciento de los hombres. Siendo especialmente habitual tras cirugías de próstata".

Existen distintas formas de incontinencia de orina

Según explica esta fisioterapeuta experta en uro-ginecología, "es habitual ver que se dé una Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) cuando las pérdidas de orina se producen al realizar un esfuerzo como un estornudo, tos, saltos o correr, … y, en algunos casos, incluso al caminar".

"También solemos ver casos habituales de Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU) -explica-, cuando el deseo de orinar aparece de forma brusca y el sujeto tiene dificultades para aguantar la orina y tiene que orinar con mucha frecuencia".

"Y por último, pueden darse casos de Incontinencia Urinaria Mixta, cuando se dan tanto pérdidas al hacer esfuerzo como por urgencia", añade Sara Esparza.

¿Por qué se produce la incontinencia urinaria?

"Las pérdidas de orina -explica Sara Esparza- al hacer esfuerzos se deben en el 90 por ciento de los casos a un descenso exagerado de la pared posterior de la uretra en el esfuerzo, causado casi siempre por una hipotonía de los músculos del suelo pélvico y, en ocasiones, por un déficit del cierre de la uretra".

"En aquellos casos en los que el sujeto describe síntomas de urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional, imperiosidad, el sujeto sufre de una hiperactividad colinérgica y las causas pueden ser muy diversas y van desde una infección urinaria, a un prostatismo, una hipotonía del suelo pélvico, una hipertonía de ciertos músculos pélvicos (prepubiano, obturador interno), una hipertonía vesical, o incluso un mioma uterino", concluye Sara Esparza.

¿Cómo prevenir la incontinencia urinaria?

Para Sara Esparza "el debilitamiento de los músculos del suelo pélvico y del abdomen son una de las causas principales de la incontinencia", de ahí que proponga "hacer ejercicios de tonificación abdomino perineal" como método de prevención. "Así -argumenta- las técnicas hipopresivas se han demostrado una herramienta eficaz en la prevención de este incómodo síntoma".

Hacer una buena preparación al parto, una buena recuperación postparto, así como evitar factores que aumenten mucho la presión abdominal, tales como los esfuerzos repetidos, los deportes de impacto, los esfuerzos defecatorios, etc. son un modo eficaz de prevenir la incontinencia urinaria y los descensos de órganos en opinión de esta experta.

¿Cómo se puede tratar la incontinencia?

En palabras de Sara Esparza, la mayoría de los casos la incontinencia urinaria puede solucionarse mediante rehabilitación del suelo pélvico que incluye la realización de ejercicios perineales, abdominales y posturales, junto con técnicas fisioterápicas como la electroestimulación, biofeedback, radiofrecuencia, ondas de choque o laser.

"En otras ocasiones -añade- los tratamientos médicos son los más indicados, desde los farmacológicos a los quirúrgicos u otros".

"En la unidad de rehabilitación del suelo pélvico de Policlínica Gipuzkoa, se realiza un diagnóstico preciso de cada paciente, para ofrecer un tratamiento personalizado, con las técnicas más avanzadas: Biofeedback EMG, electroestimulación, láser, Indiba, ondas de choque, técnicas hipopresivas, técnicas manuales de normalización tensional, neurofeedback, etc. Todo ello permite alcanzar óptimos resultados en un número limitado de sesiones, normalmente de 6 a 10 sesiones. La Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) se puede tratar con éxito en más de un 80% de casos con técnicas de rehabilitación, según explica esta experta. En el abordaje de la Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU) -afirma-, contamos con el diagnóstico médico, realizado por el urólogo, que permite en cada caso aplicar las técnicas de rehabilitación".

Algunos consejos para mantener a raya la incontinencia urinaria

Evitar los esfuerzos abdominales repetidos (coger peso, esfuerzos defecatorios, toses repetidas, …) y si se va a hacer un esfuerzo puntual, acordarse de contraer el periné y el abdomen previamente y durante el esfuerzo. Evitar el deporte de impacto (saltos, carreras, abdominales clásicos, …) Realizar ejercicios de contracción perineal. Corregir la postura, e incluir ejercicios hipopresivos en la actividad física. Beber 1,5 litros de agua al día. Acordarse de orinar correctamente cada 3 horas. Evitar el alcohol y las bebidas excitantes (café, coca-cola, té, …) Tras el embarazo y el parto, realizarse una evaluación abdomino-perineal. La mayoría de las mujeres no tienen incontinencia urinaria tras el parto, pero 1 de cada 3 desarrollará una incontinencia urinaria a los 5 años de su primer parto. Realizar una tonificación abdomino-perineal puede ahorrar muchos disgustos.

¿Qué disfunciones sexuales son las más frecuentes?

"Hay muchas mujeres que sufren de dolor en el coito porque sufren sequedad o tienen dificultades para llegar al orgasmo. En el caso de los hombres, sobre todo a partir de los 50 años, es muy frecuente que haya disfunción eréctil o en hombres más jóvenes y mayores la eyaculación precoz", aclara Sara Esparza.

¿Cómo se tratan en fisioterapia las disfunciones sexuales?

En palabras de Sara Esparza "una mujer que presenta dolor en las relaciones sexuales después de un parto con cuatro o seis sesiones de rehabilitación suele ser suficiente, además, existen aparatos de electroestimulación domiciliaria, de vibración o dilatadores vaginales para los casos de estenosis o de cierre de la vagina. Mantener la hidratación y la elasticidad de las paredes de la vagina va a suponer tener una mejor vivencia de sus relaciones sexuales".

"En el caso de los hombres, la realización de ejercicios de periné mantiene mejor la función eréctil, asimismo, hay aparatos que permiten facilitar y mantener la erección", concluye Sara Esparza.

La fisioterapeuta de Policlínica Gipuzkoa, recalca la importancia de un seguimiento para que los resultados obtenidos tengan eficacia en el tiempo.

