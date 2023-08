Formación empresarial de élite; masters profesionales en la Escuela de Negocios de la Cámara Madrid

El mundo empresarial en la actualidad se encuentra en constante movimiento, y cada día surgen novedades que obligan a los profesionales a formarse continuamente.

Con esta formación no solo se beneficia el profesional, sino la empresa o institución a la cual pertenece, favoreciendo la productividad y el rendimiento general de la empresa. Por más de 130 años la Escuela de Negocios de la Cámara Madrid ha presentado programas educativos como el máster Comercio Internacional, con amplios beneficios que no solo son válidos en España, sino a nivel internacional.

La Escuela de Negocios de la Cámara Madrid ofrece masters profesionales En el centro de formación de la Cámara de Madrid se presenta una variedad de másters dirigidos a estudiantes, emprendedores, profesionales y directivos de compañías que desean profundizar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas para enfrentar el mundo empresarial actual. El Máster Comercio Internacional es uno de los más destacados, el cual ocupa el tercer lugar en el Ranking de Formación Online del periódico El Mundo 2022-2023. Este ranking muestra los 70 mejores programas máster impartidos en España en modalidad online, escogidos entre más de 600. Este programa está avalado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, una institución de prestigio internacional. Por su parte, el Máster profesional en Dirección de RRHH e Igualdad permite la formación en últimas tendencias del sector, equipando a los estudiantes con el desarrollo de las soft skills necesarias para los cargos directivos. Este programa brinda las herramientas y recursos imprescindibles para lograr una planificación estratégica en la gestión de talento que se necesita hoy en día en las empresas.

Máster Profesional en Dirección en Marketing y Comunicación En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas y marcas dependen de estrategias de marketing que permitan llegar al público de una generación que está enfocada en lo digital. Por ello, el Máster Profesional en Dirección en Marketing y Comunicación está diseñado para formar a los profesionales de la comunicación en la planificación, desarrollo, lanzamiento y medición de estrategias de marketing efectivas. Con este programa no solo se presentan las herramientas y conocimientos más actualizados que rigen el mundo del marketing de hoy, sino que se despierta el ingenio y la creatividad de los estudiantes para que puedan asumir los retos que enfrentan las compañías actualmente y puedan surgir entre la competencia. Con estos másters, los alumnos disfrutarán de una formación completa, estructurada y útil que les ayudará a abrirse camino en el mercado y tener más oportunidades en el mundo laboral. Además, podrán añadir a su currículo un título avalado por una institución de gran prestigio en España y el mundo.