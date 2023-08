Toda la información sobre el AWAKENING YOGA® con The Garden

The Garden es un recinto ubicado en el barrio Salamanca que se define como un espacio de paz. En este lugar, las personas pueden buscar su bienestar con distintos tipos de masajes o técnicas de entrenamiento como los métodos GYROTONIC® y GYROKINESIS®. También realizan actividades de maderoterapia, aeroyoga y afrodance, entre otros.

En este centro, son pioneros en la práctica del llamado AWAKENING YOGA®. Se trata de una disciplina que, en los últimos años, ha venido cobrando mucha relevancia por sus beneficios, que cada día son más conocidos. Es una actividad que permite a la gente sentirse en casa.

En qué consiste la disciplina del AWAKENING YOGA® El AWAKENING YOGA® es una disciplina que parte del yoga tradicional, pero que incorpora unas características novedosas que lo hacen muy efectivo. Es un método creado por los expertos en bienestar Patrick Beach y Carling Harps que son mundialmente conocidos por sus logros en prácticas como ésta.

Es un yoga concebido con una visión actualizada para adaptarlo a las exigencias de la vida moderna con nuevos patrones de movimientos. Con ellos, se busca que las personas trabajen de una forma efectiva y específica el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la coordinación. Según lo explica el centro en su página web, el AWAKENING YOGA® conecta al cuerpo con su libertad para despejar la mente.

Los expertos han descrito este estilo de yoga como progresivo. En su esencia, tiene arraigado el Hatha Vinyasa que hace énfasis en el aspecto de lo ritual y la autoindagación. Con esta herramienta, el AWAKENING YOGA® incentiva la exploración personal, la libertad de movimiento y la liberación de la mente.

Ventajas del AWAKENING YOGA® para quienes lo practican Los expertos de The Garden sostienen que como una vertiente de la disciplina tradicional, el AWAKENING YOGA® mantiene muchos de sus beneficios. Eso incluye el mejoramiento de la postura, la flexibilidad y el estado físico en general. De manera más específica, se centra en el fortalecimiento muscular para proteger las articulaciones.

Su práctica favorece el autoconocimiento e influye favorablemente en la relajación y la disminución del estrés. También mejora aspectos como la concentración y la coordinación. Todo ello resulta muy efectivo contra padecimientos muy comunes como la ansiedad, la depresión y el dolor de espalda.

Para que más gente conozca las bondades del AWAKENING YOGA®, el equipo de The Garden ha incluido esta disciplina en sus clases grupales de prueba. Los nuevos practicantes pueden seleccionarla entre las 5 alternativas de yoga existentes en el centro y descubrir detalladamente su significado y alcance.